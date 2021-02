“Págame o si no te van a embargar”: Gustavo Adolfo Infante arremete a Gaby Spanic

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante está harto de esperar que Gaby Spanic pague el dinero de indemnización por la demanda que perdió en su contra.

Por eso en la sección “Pájaros en el Alambre” de “Sale el Sol”, el periodista arremetió contra la protagonista de “La Usurpadora”, a quien le exigió que le pagara lo que le debe ahora que regresó de Europa, donde participó en el reality “Dancing with the stars”.

Esto ocurrió cuando Gustavo y Ana María Alvarado comentaron la nota de la batalla legal entre Laura Bozzo y su ex Cristian Zuárez.

“Cuando la gente está desocupada, no tiene nada qué hacer, se levanta y se ve cómo le crece el pelo, que las orejas se van haciendo largas que no hace nada, puede demandar, sugerencia, lo que le dije, ponte a trabajar. A Laura no le vas a sacar nada”, dijo Gustavo.

Fue en ese momento que el conductor de “De Primera Mano” aprovechó la ocasión para despotricar contra Gaby Spanic.

Por cierto, estoy muy contento porque Gaby Spanic ya está en México, entonces yo creo que ya me va a pagar y si no me va a pagar, entonces ahora que abran los juzgados la van a ir a embargar. Claro”, comentó.

El especialista en espectáculos recordó que la actriz le debe una suma de 400 mil pesos luego de perder una demanda por difamación que entabló en su contra, y volvió a destacar que el dinero lo donará a una institución de niños con cáncer.

“Ya se dictó sentencia, entonces ese dinero lo voy a donar a una institución de niños con cáncer, el dinero no lo quiero para mí, Gaby págame sino te van a ir a embargar y no se si te alcance con lo que tienes”, remató.