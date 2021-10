Eugenio Derbez revive a Ludovico para campaña contra el grito homofóbico

MÉXICO.- Pese a las muchas advertencias y llamados de atención que ha recibido la afición mexicana por el polémico grito homofóbico que se escucha en los juegos de la Liga Mx y la Selección Mexicana, parece que una gran parte del público sigue lanzando el grito discriminatorio, ocasionando incluso que los partidos se detengan por unos minutos.

El grito homofóbico apareció en el Azteca y por eso se detuvo el juego como parte del protocolo pic.twitter.com/SBgTYcuKzG — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) October 8, 2021



Ante la situación, el comediante mexicano Eugenio Derbez intervino en contra del insulto reviviendo a algunos de sus personajes más icónicos en un sketch donde habla del tema. El video se transmitió durante el partido de México contra Canadá del Octogonal de la Concacaf. En él podemos ver a Ludovico P. Luche haciendo una videollamada con Armando Hoyos, el brillante maestro del lenguaje.

El personaje que parodia a un académico convence a Ludovico de que no es correcto usar el grito discriminatorio. "Es nuestro estadio, es nuestra selección y, ultimadamente, podemos gritar lo que se nos pegue la gana", dice el padre de familia. "Claro que no, que no ve el riesgo de que nos pongan una sanción?", le responde Hoyos.

"O ya le paran con el grito discriminatorio o no van al mundial [...] El peor enemigo de la selección es su propia afición, el que va y grita eso", advirtió el personaje. Para el final del video, hace su aparición el Súper Portero, que les recomienda usar otros insultos. También hay una intervención de Consuelo Duval en el papel de Federica P. Luche, que le advierte a su esposo que no vuelva a hacer el grito si no quiere quedarse sin Memo Ochoa en el mundial.

¿Es posible una sanción?

Por casi dos décadas la afición de la selección mexicana ha acostumbrado insultar a sus contrincantes con una de las palabras despectivas con las que suelen referirse a las personas homosexuales. Una expresión que tiene de transfondo la homofobia, por sus connotaciones negativas como debilidad, cobardía y otros atributos que la comunidad LGBT+ considera ofensivos.

�� ¡Y SIGUE SIN ENTENDER LA AFICIÓN!



�� Se detuvo el encuentro entre @miseleccionmx ���� y @CanadaSoccerEN ���� por el famoso ‘grito homofóbico’



❌ Los jugadores se reunieron en el círculo central de la cancha del Azteca



�� ¿Cuál debe ser el castigo?#EliminatoriasCONCACAF pic.twitter.com/shRNFFJwGq — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 8, 2021

Bajo el entendido de que los crímenes de odios contra las personas de la comunidad son una realidad y que la discriminación sigue cobrando víctimas en muchos países, la FIFA tiene cada vez menos tolerancia con los aficionados del TRI.

Samuel Muñiz, asesinado a patadas y trompadas en la Coruña, España por el solo echo de ser

Gay, AL GRITO DE "MARICON" UNA PATOTA LO ASESINO EN PLENA CALLE..BESTIAS!!

CRIMEN HOMOFOBICO QUE CONMOCIONA A TODA EUROPA

��️����️����️����️����️����️����️�� pic.twitter.com/ZcKjFWp6sH — Gustavo Peirano ✌ ARGENTINA PRIMERO������️�� (@GustavoPeirano1) July 5, 2021

La Federación Mexicana del Futbol (FMF), organización a cargo de todas las selecciones que representan al país, ignoró el tema por años, incluso cuando la FIFA comenzó a castigarla por el comportamiento de los aficionados. La FMF ha sido multada 15 veces en los últimos seis años, desde la Copa Mundial de Brasil. Ahora hay un riesgo de que la selección sea sancionada con el impedimento de asistir a la copa mundial, todo dependerá de que el grito homofóbico no aparezca en los futuros partidos.