Derbez Chanel: Eugenio Derbez tendrá su propio canal y regresará a hacer contenido en español

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez y su casa productora, 3Pas Estudios, que dirige con su socio Ben Odell, se unieron a Univisión a través de un contrato que le garantiza a la compañía acceso preferencial a los proyectos del actor mexicano, tanto en cine como en televisión. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

La empresa de entretenimiento lanzará su plataforma de streaming en 2022, con la cual planea financiar contenido original y producido en español. Para ello, Eugenio y 3Pas Estudios se comprometen a lanzar sus producciones en esta plataforma. Esto incluye futuros proyectos dirigidos a cualquier público y que podrían estar protagonizados por el actor.

Así mismo, en la plataforma estará disponible el nuevo Canal Derbez, que será lanzado en Latinoamérica en la sección gratuita para publicidad. Es decir que podrán verse los programas más famosos del actor, no solo La Familia P. Luche, sino también los sketches que en su momento formaron parte de XHDERBEZ.

"Me ofrecieron aquí en la plataforma tener mi propio canal, el Derbez Channel y me emociona porque voy a tener la posibilidad de pasar mis programas y no solamente La Familia P. Luche, sino también mis sketches de 1994, con personajes que ya ni me acuerdo que yo había hecho”, comentó el actor en una sesión de preguntas y respuestas.

Pero el canal no incluirá tan solo sus producciones, el actor también podrá agregar contenido que no sea suyo pero que haya decidido incluir bajo el sello de su marca. "Haz de cuenta que si veo que me gusta un programa de comedia de cualquier otra parte del mundo, yo voy a poder decidir si añadirlo o no, con el sello Derbez”, aclaró.

Sus proyectos actuales

Derbez afirmó que tiene muchos planes en mente y que está emocionado de realizar todos los proyectos que se quedó con ganas de hacer cuando dejó el país. Actualmente el actor sigue tan prolífico como antes y se encuentra trabajando en la promoción de su nueva serie de Apple TV, Acapulco.

La serie cuenta la historia de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un veinteañero cuyo sueño se cumple cuando consigue su trabajo soñado como mesero en el resort más popular de Acapulco. El joven se da cuenta de que el trabajo es más complejo de lo que creyó y que para tener éxito deberá aprender a lidiar con los clientes exigentes, un excéntrico mentor y una complicada vida familiar, sin perder el camino que ha elegido, según se lee en el comunicado oficial. La serie puede verse en la plataforma de streaming de Apple desde ayer.