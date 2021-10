Estas son las razones por las que Pepillo Origel no volverá a "Hoy"

MÉXICO.- Durante esta semana algunos televidentes del programa Hoy se entusiasmaron al ver que Juan Jose "Pepillo" Origel reapareció en las grabaciones, y es que el show ha presentado varios cambios en el elenco del matutino de Televisa.

A pesar de que Pepillo se haya convertido en una figura pública gracias a su fama en televisión y el cariño que se ganó por parte del público, el periodista de espectáculos dejó en claro que ya no quiere formar parte del programa liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, y aunque hay quienes asumen que es por querer el protagonismo, Origel fue quien se sinceró sobre las verdaderas razones.

Fue a través de una emisión en su cuenta de Youtube que el perdiosta dio a conocer sus razones que lo orillaron a tomar esta dura decisión a pesar de las peticiones del público de que forme parte del elenco, y es que, de manera general, aseguró que tiene algunos problemas con la dinámica de Hoy.

El pasado miércoles, Juan José habló con sus suscriptores de su canal para darle las gracias a todos los del programa, pero que tristemente ya no seguiría asistiendo, pues cree que ya hay bastantes participantes como para formar parte de Hoy. Aunque la razón principal sería porque ya no desea despertarse tan temprano, y por cuestiones de edad y tras varios años trabajando, considera que ya es muy cansado para él

La he pasado muy bien ahí, la verdad mi agradecimiento a toda la gente, yo sé que mucha gente me dice: 'Ay, qué bueno que te vas a quedar en Hoy, pero no, no, no. En primer lugar, me cuesta mucho trabajo las levantadas", expresa entre risas.