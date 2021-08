Juan José Origel reveló que su médico lo dio de alta tras ser intervenido de emergencia y ya viajó a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el susto que Juan José Origel experimentó al ser operado de emergencia en un hospital de Guanajuato, el presentador de televisión reveló que fue dado de alta y ya está en su casa de la Ciudad de México.

El viernes pasado, Juan José Origel anunció que lo habían operado de emergencia enun hospital de su ciudad natal, León Guanajuato, ya que le detectaron una hernia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En su relato de las redes sociales, el conductor de “Con Permiso”, platicó que inicialmente sentía un dolor en la ingle y cuando viajó a León, a visitar a su familia, la molestia se intensificó más y fue al médico para revisarse.

Los especialistas descubrieron que se trataba de una hernia en la ingle y le advirtieron que tenían que intervenirlo lo más rápido posible, pero al momento de estar realizando la operación en el quirófano, los médicos encontraron una segunda hernia, de la cual también fue tratado.

Durante el fin de semana, diversos medios de comunicación informaron que “Pepillo” se encontraba bien de salud y estaba reposando en su casa de León; incluso, el mismo presentador envió un mensaje en sus redes al respecto.

“Aquí estoy en León, de urgencia me operaron de una hernia. Tenía una hernia. Mi cuñado, que es el doctor Héctor Flores. Me operó. A la hora en que me abren tenía dos, también me convino porque eran dos por uno”, dijo.



Dan de alta a “Pepillo”

El hombre, de 73 años de edad, el lunes publicó un video en su cuenta de Instagram y YouTube, en la que aparece platicando con el médico que lo atendió y le muestra el video de la cirugía, explicándole un poco del procedimiento que le hicieron.

El también cuñado de Origel resaltó que fue muy buen paciente e hizo caso a las recomendaciones que le hizo, por lo que lo daría de alta para que pudiera regresar a su casa y seguirse cuidando.

“Bendito Dios me acaban de dar de alta. Gracias, Dr. Héctor Flores Calleja”, expresó Juan José.

Hace un par de horas, el periodista de espectáculos publicó que estaba en la Ciudad de México, con una foto en la que aparecían sus perritos, “Tom” y “Jerry”, a quienes tanto ama y que carga con ellos hacia donde viaje, y que reposaban en los asientos de un carro.