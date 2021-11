¡Está en quiebra!: Laura Bozzo confiesa que vive de la herencia de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo volvió a llamar la atención del público luego de darse a la fuga y ser buscada por la interpol y por las autoridades mexicanas por presunta evasión fiscal. Sin embargo, la peruana quiso limpiar su imagen y publicó un video en donde asegura que ella jamás quiso huir de la justicia y que todo estaba aclarado.

Además, la presentadora peruana se presentó para un entrevista exclusiva en "De Primera Mano" donde aseguró que no quería convertirse en prófuga de la justicia, pero que, debido a su estado crítico de salud, reconoció que entrar al penal era una condena de muerte anticipada para ella.

Durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante y los demás presentadores del programa de Imagen Entretenimiento, Laura Bozzo reveló que todo el proceso legal ha sido la peor etapa de su vida, pues asegura que jamás sintió tanto miedo como en los últimos meses.

Lo que más impresionó a todos los espectadores fue cuando la peruana confirmó que se encuentra en quiebra debido a que varias personas la estafaron, incluso tuvo que pedir prestado para poder hacer sus gastos, y de hecho confesó que ella no vendió la casa que empeñó, pero que los detalles se darían por parte de su abogado y en su próxima serie.

“Yo antes de hacer cualquier cosa fui a registro público, saqué los papeles. Nunca me informaron de ser depositaria. Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo, hemos pagado lo que nos pidieron y queremos llegar a un acuerdo. Mi situación económica muestra que yo no he sido una ladrona ni nada por el estilo”, continuó Laura.

Ante esta declaración, la conductora agregó que ella no tiene todo el dinero que los medios de comunicación dicen que posee, pues de momento está en quiebra y tiene que vivir de la herencia de su familia al perder todo el dinero por el que trabajó por varios años.

Yo vivo de la herencia de mis padres en este momento, porque todo lo que trabajé lo perdí. En Estados Unidos me robaron, me quitaron casas. Un tipo que era mi hermano me estafó, porque soy perfecta para que me estafen. Yo solo pienso en mi programa, pero fuera de eso soy un desastre”, confesó Bozzo.

Por otro lado, la peruana afirmó que este caso en México es lo más fuerte que le ha tocado vivir, incluso más que el arresto domiciliario en Perú.

"Es lo más fuerte, nunca me imaginé recibir mi cumpleaños escondida, sentía que paraba un carro y me daban ataques de pánico, tenía que respirar en bolsas. Esta ha sido la peor etapa de mi vida, lo demás lo contaré en mi serie", concluyó.