El Día de Superman se celebra este sábado

Tijuana, BC.- Este sábado se celebra el día del "Hombre de Acero" o "Superman", quien saltó a la fama en las páginas de Action Comics # 1 en 1938.

Por esta razón, la plataforma de streaming, HBO Max, incluye una gran cantidad de títulos sobre este personaje.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El último hijo de Krypton, un clásico que cruza generaciones y no pasa de moda tendrá disponible el titulo “Man Of Stell”, la historia de un niño con poderes extraordinarios y que no es de esta Tierra.

El hombre y el héroe

De joven, Superman viaja para descubrir de dónde vino y para qué lo enviaron a la tierra, pero el héroe que hay en él, debe emerger si quiere salvar al mundo de la aniquilación y convertirse en el símbolo de esperanza para toda la humanidad.

Los televidentes podrán ver a Henry Cavill como Superman y Amy Adams como Lois Lane.

En otra historia Cavill y Ben Affleck también protagonizaron “Batman V. Superman: Dawn Of Justice” donde ambos se enfrentan, mientras el mundo discute sobre qué tipo de superhéroe realmente necesita.

Disponibles en plataformas

También estarán disponibles en la plataforma, otras series y películas acerca de Superman.

Pero por qué se celebra hoy el día del “Hombre de acero”, cuando en 2013, cumplió 75 años y se estrenó la película del mismo nombre.

Entonces en la ciudad de Cleveland en Estados Unidos, se alzó la iniciativa de un proyecto de ley, que declaró el 12 de junio como el día de Superman en homenaje a Jerry Siegel y Joe Shuster, habitantes de la ciudad y creadores del superhéroe.