La razón por la que Warner Bros quiere reemplazar a Henry Cavill

LOS ÁNGELES, California. – El famoso actor Henry Cavill se ha vuelto tenencia recientemente por la decisión de Warner Bros de sustituirlo en su papel de Superman, mismo rol por el que el intérprete ganó gran popularidad en los últimos años.



El pasado miércoles se dio a conocer que WB estaba en busca de otro actor para dar vida a Clark Kent, como se ha mencionado en distintos artículos, la intención de la empresa es buscar un artista afroamericano que reemplace a Cavill, y entre los más queridos está Michael B. Jordan.

Pero ¿Cuál es e motivo que llevó a la compañía a tomar esta decisión? Según el portal Cinemascomics, hace unos años se dio una negociación entre WB y Cavill para que interpretara a Superman y que hiciera un cameo en la película de Shazam!.



Pero por problemas de agenda, ya que el actor se encontraba negociando con Netflix para obtener el papel de Geralt de Rivia en The Witcher, causó el descontento de WB, quienes impusieron reglas estrictas para que el actor regresara a la compañía.



Al final, las negociaciones terminaron y desde entonces Warner y DC Films dejaron al actor de lado, pero, existen los rumores de que se trata de una cuestión más personal.



Por otra parte, el portal Spoiler, asegura que en 2018, el actor hizo una declaración para GQ que causó el descontento de Warner, pues según los medios, menospreciaba a la campaña #MeToo.



“Hay algo maravilloso en un hombre que persigue a una mujer. Hay un enfoque tradicional para eso, lo cual es bueno. Creo que una mujer debería ser cortejada y perseguida. Es muy difícil hacer eso si existen ciertas reglas. Porque entonces es como: Bueno, no voy a hablar con ella porque me van a llamar violador o algo así. Entonces dices, 'olvídalo, voy a llamar a una ex novia y volveré a una relación que nunca funcionó realmente”, expresó el actor para una entrevista con GQ.



Esto, causó severas críticas en la comunidad, quienes lo acusaban de su falta de empatía hacia las mujeres. Más tarde, el mismo actor pidió disculpas en una declaración oficial, donde pidió el perdón del público por haber causado “confusión y malentendido”.



“La insensibilidad no fue, de ninguna manera, mi intención, a la luz de esto, simplemente me gustaría aclarar y confirmarles a todos que siempre he tenido -y lo seguiré haciendo- a las mujeres en el más alto nivel de respeto, sin importar el tipo de relación que sea: amistad, profesional o una pareja”, comunicó Cavill.



Según los medios estadounidenses, estos “desencadenantes” fueron los que ocasionaron que Warner decidiera no incluirlo en las próximas producciones cinematográficas.