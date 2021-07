Daniela Parra sobre Ginny Hoffman: “Sí tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema”

Ciudad de México.-Daniela Parra, hija de Héctor “N”, sigue demostrando todo su apoyo al actor, después de que fuera denunciado por su media hermana Alexa por presunto abuso sexual.

La joven no dudó en externar su descontento contra Ginny Hoffman, madre de Alexa, durante la entrevista que concedió al programa Hoy, y sin miramientos expresó:

No le perdono que salga a llorar y hacerse la víctima, no se lo perdono, no se lo voy a perdonar nunca y sí ella tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema”.

Envía mensaje a Sergio Mayer

Por otra parte, Daniela también envió un contundente mensaje a Sergio Mayer, quien ha brindado su apoyo a Ginny y Alexa en este controversial caso, y al escuchar que el político minimizó la posible denuncia que la defensa de Héctor interpondrá en su contra, la joven replicó:

“Que no se apure, que no se preocupe, no necesitamos hacerlo ahorita, en 15 días o en dos quincenas creo se le acaba el fuero y ahí nos veremos”.

De esta forma, Daniela Parra afirmó que seguirá empleando todos sus recursos para defender y liberar a su padre, luego de que el pasado 15 de junio fuera aprehendido a las afueras de su casa y trasladado al Reclusorio Oriente.