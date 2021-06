Alexa Parra brinda su primera declaracion tras denunciar a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexa Parra, hija del actor Héctor “N”, rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones a los medios tras denunciar a su padre por abusar sexualmente de ella.

La joven de 18 años ofreció una conferencia de prensa en la que detalló que las agresiones de su papá comenzaron desde que ella tenía 6 años, cuando él y su madre, Ginny Hoffman, se separaron.

Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí”, se sinceró Alexa, quien no pudo contener el llanto.

Incluso contó que las acciones de su padre le generaron confusión, pues la ponía en contra de sus seres queridos.

“Lo que hacía era ponerme en contra de todos. En contra de mis amigos, no le tenía confianza a nadie gracias a él. También me criticaba físicamente, “eres lo peor que existe y solo yo te quiero”, era mucha confusión, cuando le empecé a quitar la mano, él me decía que podía hacer lo que quisiera porque él es mi papá”, expresó Alexa a la prensa.

NO ESTÁ MOLESTA CON SU HERMANA

Alexa también se pronunció sobre las declaraciones de su hermana mayor, Daniela, quien defendió a su padre y despotricó en su contra.

“Les voy a poner un ejemplo, estamos en el mismo espacio pero tengo una perspectiva distinta, cada quien tiene una versión diferente, yo estoy contando lo que me pasó a mi. Yo la amo, me duele porque es mi hermana. Yo le quiero decir que aquí estoy para lo que necesite. Sí la bloqué de todas las redes pero ella antes me puso que yo no era su hermana y que no quería saber nada de mí. Por eso la bloqué”, expresó.

Sobre su madre Ginny Hoffman, agradeció siempre contar su apoyo y que la esté acompañando en su batalla legal en contra del actor.

“Mi mamá es la que siempre ha estado conmigo. Es lo más importante, no me ha dejado sola, me calma la ansiedad, y el proceso psicológico me ha ayudado bastante. Ya puedo sacarlo. Es una de las primeras veces que lloro porque nunca lo saco, tengo mis sentimientos bloqueados”.