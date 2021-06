La hija mayor de Héctor Parra sale en defensa de su padre

Ciudad de México.- Daniela, hija mayor del actor Héctor Parra, brindó sus primeras declaraciones al borde del llanto, tras enterarse que su padre fue detenido por el supuesto abuso sexual que cometió contra Alexa Parra, producto de su relación con Ginny Hoffman.

“¿Qué necesidad tiene mi papá?, estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que ni siquiera hizo, y ahora resulta que ni siquiera va a poder pasar la noche en su casa por esto”, dijo consternada Daniela en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Externando todo su apoyo al actor, la joven confesó: “No he tenido mensaje de él hoy, sí me dolió… me hubiera gustado hablarle en la mañana porque ni siquiera hablé en la mañana y ahora no puedo hablar con él y no sé cuando voy a poder hablar con él. Yo quiero que él sepa que desde el momento en que se lo llevaron, Mayora, que es su mejor amiga, y yo hemos estado al pendiente de todo”.

Tiene coraje con su hermana

Al ser cuestionada sobre si siente coraje contra Alexa, la hija mayor de Héctor manifestó: “Mucho, sí, la verdad lo tengo que decir, sí, porque ella sabe cómo es mi papá, ella sabe todo lo que mi papá ha hecho por ella, por nosotras, y sí me da mucho coraje, tengo mucho coraje, con ella y con su madre. Es mi hermana, y con esto, de verdad que digo, esa mujer que está ahí es mi hermana, yo no la conozco, mi hermana se quedó en el pasado, estoy muy enojada con ella…”.

No obstante, Daniela envió un fuerte mensaje a su media hermana. “Pero esto no se va a quedar así, y estoy 100 por ciento segura de que esto no se va a quedar así porque voy a poner todo de mi para que esto no se quede así. Nunca hizo nada para que alguien pudiera pensar ‘¡ah, está abusando de su hija!’, para nada, mi papá siempre estuvo al margen con nosotras, mi papá siempre ha sido un excelente papá”.

Detención ilegal

De la misma manera, la joven aseguró que la aprehensión de su padre no se llevó a cabo de manera legal. “Mi papá siempre estuvo al pendiente de todo lo que pasaba, mi papá siempre iba a los juzgados a ver si había algo en su contra, nunca hubo nada, de hecho, hasta quisieron sacar un amparo, pero no procedió porque no había nada en su contra y resulta que de un día para otro ya se lo llevan y ya hay un expediente completo acusando a mi papá, eso es anticonstitucional, ni siquiera es legal, ¡exijo justicia para mi papá!, porque eso no puede ser”.

Por último, Daniela subrayó: Mi papá es inocente, mi papá no puede pasar por esto. Todos lo que lo conocemos sabemos que mi papá es incapaz de hacer algo así, se lo llevaron a la fuerza casi casi, no le enseñaron nada, no había nada en contra de él, yo soy la prueba más grande porque yo soy testigo presencial de todo lo que pasó en esa casa con Alexa, conmigo, con sus ex novias, yo estuve ahí, a mi nadie me va a venir a contar nada, yo estuve ahí, y lo que yo sé es la verdad, y nada de lo que están diciendo pasó”.

Además de estas declaraciones, Daniela Parra empleó sus redes sociales para expresar su total apoyo a Héctor, asegurando que es inocente de lo que lo acusa su consanguínea.