Comadre de Ginny Hoffman la acusa de difamar a Héctor Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- Liliana Gutiérrez, comadre de Ginny Hoffman, decidió intervenir en el pleito entre la actriz y su ex Héctor Parra, a quien acusó de abusar sexualmente de su hija Alexa.

Como madrina de bautizo de la supuesta víctima, Liliana le pidió a su amiga que tuviera cordura, ya que la niña ha defendido en todo momento a su padre, por lo que aseguró que todo este escándalo es sólo para difamar a Héctor.

“Yo conocí a Ginny hace más de 30 años, fuimos hermanas por muchos años, entré como un miembro más de su familia. Después de que le quitaron la exclusividad en Televisa se vino a vivir conmigo, conoció a Héctor y se mudó con él; su hija Alexa, mi niña es mi ahijada", explicó Liliana a “Ventaneando”.

Pese a ser gran amiga de Ginny, Liliana se puso del lado de Héctor y dijo que todos los señalamientos en su contra son falsos.

Quiero reiterar que lo que se ha dicho de Héctor es una mentira, pero necesito hablar por Alexa, no es justo que se esté separando a una niña de su propio padre por intereses yo no sé de dónde, pero no es justo", continuó.