Ginny Hoffman podría ser acusada de encubrir los abusos sexuales de Héctor Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Héctor Parra pdoría dar un giro de 360 grados, ya que, de ser encontrado culpable, Ginny Hoffman, su ex esposa, también podría ir a la cárcel.

A pesar de que la actriz de “Chiquilladas” fue quien denunció al actor por los presuntos abusos sexuales en contra de la hija de ambos, Alexa, ahora las cosas podrían irse en su contra por encubrir a su ex marido.

La defensa del actor se basa en que Ginny era esposa de su cliente cuando ocurrieron las supuestas agresiones sexuales, ya que Alexa argumentó que ha sido víctima de éstas desde que tenía 12 años de edad.

ESPERÓ AÑOS PARA DENUNCIAR A HÉCTOR

Según explicó Flor Rubio en “Fórmula Espectacular”, todo depende de la audiencia que se realizará hoy para determinar si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a Héctor.

“En el hipotético caso que el juez falle a favor de Ginny Hoffman y que lo metan a Héctor a la cárcel, aquí lo que va a pasar es que también quien se va a ir al Reclusorio es la propia Ginny porque ella ocultó a sabiendas de que su hija había sido abusada supuestamente por su propio padre”, explicó Flor.

Eso significa que Ginny podría enfrentar una acusación de encubrimiento, ya que ella misma expresó que decidieron esperar a que Alexa tuviera 18 años para empezar el juicio en contra de Héctor.

“Ocultó todo esto y no lo reportó a la autoridad. Y esta cuestión legal la puede a llevar a pisar la cárcel. No es válido que ella se respalde en que se tenía que esperar a que Alexa tuviera 18 años. Ella al enterarse de que su hija había sido abusada tendría la obligación de no encubrir y presentarse ante una autoridad. Pero como lo frenó también podría terminar en la cárcel”, comentó.