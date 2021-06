Ginny Hoffman: Filtran audio que comprobaría la inocencia de Héctor “N”

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de la batalla legal entre Ginny Hoffman contra Héctor “N” por, presuntamente, haber abusado sexualmente de su hija Alexa, se filtró un audio que comprobaría la inocencia del actor.

En el programa “Ventaneando”, se compartió un material que podría en tela de juicio la denuncia de la actriz de “Chiquilladas” por agredir sexualmente a la hija que tienen en común.

En la grabación, se escucha una conversación entre Ginny y Alexa, donde la última le reprocha por haberla metido en los problemas que tiene con su padre.

Ves quién es la que me está metiendo”, le recriminó Alexa a Ginny. “Estoy tratando de aguantarme muchas cosas mami que tú no sabes”, le respondió a la chica.

En el mismo audio, también se escucha a Alexa decir que no le caía bien su padrastro, Alberto, lo que contradice lo dicho por Hoffman, quien aseguró que su hija encontró en él la figura paterna que necesitaba.

ALEXA PARRA DA SU PRIMERA DECLARACIÓN TRAS DENUNCIAR A SU PADRE

La joven de 18 años ofreció una conferencia de prensa en la que detalló que las agresiones de su papá comenzaron desde que ella tenía 6 años, cuando él y su madre, Ginny Hoffman, se separaron.

"Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí”, se sinceró Alexa, quien no pudo contener el llanto.

Incluso contó que las acciones de su padre le generaron confusión, pues la ponía en contra de sus seres queridos.

“Lo que hacía era ponerme en contra de todos. En contra de mis amigos, no le tenía confianza a nadie gracias a él. También me criticaba físicamente, 'eres lo peor que existe y solo yo te quiero', era mucha confusión, cuando le empecé a quitar la mano, él me decía que podía hacer lo que quisiera porque él es mi papá”, expresó Alexa a la prensa.