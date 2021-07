Daniela Parra le envía contundentes palabras a su hermana Alexa después de denunciar a su padre por presunto abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un mes de la detención de Héctor “N”, por presunto abuso sexual de su hija menor Alexa, la hermana de ésta, Daniela, le envió un contundente mensaje a la joven, de quienes aseguran que mintió en sus declaraciones.

Desde el año pasado, el actor Héctor “N”, había sido señalado por su hija Alexa, de 19 años de edad, de haber abusado sexualmente de ella por varios años, específicamente desde que tenía 6 hasta los 14 años de edad.

Tras varios meses de recaudar las presuntas pruebas, finalmente el 15 de junio de este año, Héctor fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México por tales delitos y fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

De acuerdo a la información que se publicó en los medios, la víctima aseguró que su madre se percató de lo que estaba sucediendo, pero nunca dijo nada porque ella misma se lo había pedido.



DANIELA PARRA DEFIENDE A SU PADRE Y LE HABLA A SU HERMANA

Tras el escándalo surgido con este caso, la hija mayor de Héctor “N” asegura que su padre es inocente y que su hermana está siendo manipulada por su madre, Ginny Hoffman, y le envió un contundente mensaje a Alexa.

Yo sé que Alexa me ama y antes de esto, teníamos una relación increíble, pero no se vale. Cuánto nos ha lastimado, porque nos ha lastimado a los dos muchísimo, con todo esto, y perdonarla o no, pues… la perdono, pero no se vale”, dijo.

La joven destacó que el arrepentirse de lo que ha hecho es algo que ella tiene que pensar e indagar dentro de su corazón lo sucedido y darse cuenta de lo que le está haciendo a su familia.

“Porque mi papá y yo somos su familia, y no le ha importado”, apuntó.

Daniela Parra externó su descontento en cómo han actuado las autoridades, luego de que se filtrara un video donde el juez le llama la atención al Ministerio Público por ocultar los primeros dictámenes periciales y aún así vinculó a proceso al presunto con prisión preventiva.

“Justamente lo que estoy pidiendo es que nos volteen a ver y que revisen el expediente. No estoy pidiendo un favor, no estoy pidiendo cosas locas, sólo pido justicia para mi papá… según yo, no ha habido respuesta”, indicó.

Una de las actividades que Daniela está haciendo para poder que su padre quede en libertad es recaudar firmas en todas sus redes sociales con apoyo de una página de activismo social, además de sacar una cita ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.