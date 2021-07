Daniela Parra revela lo que dijo su padre Héctor 'N' desde la cárcel

Ciudad de México.- Daniela Parra confesó que ya pudo hablar con su padre, Héctor “N”, a casi un mes de que el actor fuera detenido por las autoridades mexicanas tras ser acusado por su otra hija de abuso sexual.

La primogénita del artista reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que su papá está optimista a pesar de la situación que está viviendo y así se lo confirmó:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las palabras exactamente fueron ‘no voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy, nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos, y de aquí para arriba’, esas fueron las palabras de mi papá que dije ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi papá’, dije ‘ahora sí’, y eso me subió el ánimo y con eso agarré yo más fuerzas para sacar todo esto”.

No le guarda rencor a su hermana

De la misma manera, Daniela destacó que no le guarda rencor a su media hermana, pues sabe que sus actos son alentados por la ex pareja de su padre, Ginny Hoffman.

“Lo que hizo no tiene perdón, no tiene perdón meter a tu papá a la cárcel, pero también entiendo su situación y entiendo cómo fue su vida con su mamá y también digo ‘es víctima también’, no quiero irme en contra de ella porque ella también es víctima y la amo con todo mi corazón y en el momento en que ella me deje, yo estoy aquí para ayudarla”, remató.