Cynthia Klitbo denuncia a Juan Vidal por maltrato psicológico

MÉXICO.- Tras la ruptura entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal, se han hecho públicos varios audios de discusiones entre ambos cuando eran pareja. En ellos se puede escuchar que el actor le pidió prestados 4 mil 500 dólares que, aparentemente, no le ha pagado hasta el día de hoy.

También se escucha que Vidal le reclama a Cynthia por roncar y la manda a dormir al sillón. La actriz ha declarado que su exnovio fue muy agresivo con ella en las discusiones que frecuentemente tenían y Rey Grupero incluso afirmó que amenazó con golpearla.

Este viernes 1 de julio, el youtuber confirmó que Klitbo acudió al ministerio público a levantar una denuncia contra Vidal por violencia psicológica. El influencer, que también fue pareja de la actriz, la acompañó a realizar el trámite y la apoyó durante las más de siete horas que tardó el proceso.

Lo que el señor (Juan Vidal) no sabe es que la violencia psicológica también es un delito y si el perito determina que la afectó psicológicamente, el señor va a tener un problema muy grave", contó el comediante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En la charla con el periodista de espectáculos, surgió la duda sobre si Rey Grupero y Cynthia habían reanudado su pasado romance a lo que él contestó que no. "No, la estoy apoyando. Yo estoy con el luto de ésta chava (Isa Castro). Quiero sanar mi corazón y seguir un rato soltero", indicó Luis Alberto Ordaz, nombre real de la celebridad de internet.

Niurka inicia romance con Vidal

Cabe señalar que Vidal inició una relación con Niurka luego de coincidir en La casa de los famosos. La cubana confirmó esto a su salida del programa y dijo que esperará a que el actor salga del reality para continuar con su romance.

Según dijo, no piensa prestarle dinero a Juan para no estar en la misma situación que Klitbo. Sobre las acusaciones de violencia y maltrato psicológico, la vedette aseguró que no está dispuesta a soportar ninguna agresión.