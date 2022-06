Filtran audios de Juan Vidal siendo violento con Cynthia Kilbro por su forma de dormir

Después de que Cynthia Klitbo revelo su ruptura con Juan Vidal afirmando que el actor le robó dinero y contar con un carácter violento, ahora se filtraron audios con los que se confirma los malos tratos que Vidal le daba a Cynthia Klitbo.

Durante el programa Chisme No Like, Rey Grupero difundió algunos clips de WhatsApp en los que presuntamente Juan Vidal le reprochaba a Cynthia Klitbo, por su forma de dormir, además de violentarla con gritos por su ropa.

Sí corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal, con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado, tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede, las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, tú no lo quieres ver porque tu vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida”, se escucha aparentemente decir al actor totalmente enojado y alzando la voz.

Pero esto no fue todo, pues sumado a este problema, Vidal no habría perdido la oportunidad de recordarle a Cynthia que no estaba totalmente separado de su exesposa. “Tú no me quieres comprender, está bien, no te molesto más […] todo bonito, con amor, con respeto, yo estoy viviendo mi proceso de vida, y si esto es así y no funciona, ni modo, no pasa nada, todavía yo me estoy hasta divorciando”.

Por su parte, la actriz da réplica a los reclamos de su ahora exnovio de forma pacífica, destacando que la violencia no es la solución para arreglar sus problemas.

La salida de La Casa de los Famosos

“Te puedo entender que me digas cosas… ¿pero de esa manera tan fea y tan despectiva?, o sea, yo no quiero discutir contigo, estoy rotita, uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera, si no duermes conmigo, vete a dormir a tu casa, tu tienes casa, no tienes necesidad de dormir conmigo”, expresó la artista.

Sin embargo, Vidal no tomó con buenos ojos esta opción y en el audio aparentemente se le escucha decir: “Me cag# en la hora que tu le pusiste la mano a mi maleta, por esa mier#$ cargo yo con tu bendita ropa”.

Finalmente, el influencer reveló que, así como le quedó a deber 4 mil dólares (más de 80 mil pesos mexicanos), en ocasiones le dijo que era una actriz mediocre, por lo que pide a Telemundo que expulse al actor del reality show La Casa de los Famosos.