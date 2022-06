Niurka confirma relación con Juan Vidal: "Lo voy a esperar"

MÉXICO.- Durante los días que estuvo en La casa de los famosos, Niurka entabló una amistad muy estrecha con Juan Vidal y tras múltiples encuentros entre ellos se especuló que sostienen un romance. Ahora que la vedette está fuera de la casa, habló con más libertad de lo que hay entre ella y el actor.

Según contó a Gustavo Adolfo Infante no se trata solo de especulaciones, pues sí tuvieron una relación en el reality. Según Niurka, las cosas van bien entre ellos y hasta está dispuesta a esperarlo a que salga del show.

Niurka y Juan BESO DE BUENAS NOCHES #LCDLF2 pic.twitter.com/RcerIIvOQ9 — Aka Berry �� (@ginproblems) May 29, 2022

“No fue aparentemente, fue de verdad, una relación muy bonita, muy honesta”, comentó Niurka. Cuando le preguntaron si pensaba seguir con Vidal, respondió que sí.

Claro. Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están herméticamente encerrados allá [...] fue una relación muy linda es un hombre maduro”, señaló.

Después de esto, el periodista de espectáculos le recordó la relación que hubo entre Vidal y Cynthia Klitbo, la cual no concluyó en buenos términos, pues la actriz reveló que Juan le pidió un préstamo de 4 mil 500 dólares que nunca le regresó.

Sobre esto, Niurka dijo que el actor se portó muy bien con ella, aunque señaló que tomará la medida de no involucrar dinero entre ellos. “Conmigo se portó como todo un caballero […] y qué bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya”, comentó.

No tolerará violencia

Sobre las acusaciones de violencia de Klitbo a Vidal, la vedette dijo que no está dispuesta a tolerar ningún maltrato y si alguna vez identifica una actitud de este tipo por parte de su colega, ella responderá con ataques de la misma índole.

Finalmente, la cubana habló de sobre sus momentos íntimos en el programa, pues en La casa de los famosos tuvo, por primera vez, relaciones sexuales dentro de un reality. “Somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clik, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada”, comentó.