Rey Grupero revela que Juan Vidal casi golpea a Cynthia Klitbo

Ciudad de México.- Después de que se supieran las razones por las que la relación entre los actores Cynthia Klitbo y Juan vidal habría terminado, es que salió en defensa de la actriz el influencer Rey Grupero quien también habría tenido una relación con la artista.

Rey Grupero confesó que además del problema financiera que hay entre los artista, también notó señales de violencia en dicha relación

Me enseñó algunos audios, me enseñó algunas cosas, donde le dije ‘¿qué haces ahí?’, (me dijo) ‘no, ya terminé’. (Le comenté) ‘¿qué haces ahí metida?, ahí vienen unos trancazos eh’, o sea ese tipo de personas ya vienen a un nivel más grueso, a golpear”

Dijo el youtuber en entrevista con el programa Sale el Sol.

Apoyo a Klitbo

Al ser cuestionado sobre los motivos de sus declaraciones, Rey Grupero señaló: “Ella le prestó un dinero, y él le contestaba ‘pues te vas a no sé dónde, te vas a no sé cuánto’, amenazando”.

Ante esta situación, el influencer externó su total apoyo a Cynthia y aseguró que hará todo lo posible para que su ex denuncie a Juan ante las autoridades.

“Yo voy a apoyar a Cynthia Klitbo, no porque fue mi expareja, como mujer, y cuando salga quiero que veas esto Juan ‘te estas poniendo con personas que amamos a las mujeres, no es nada más por Cynthia, es por todas las mujeres’. Que se haga legal esas amenazas, y yo voy a convencer a Cynthia de que levante un acta para que ese tipo no se acerque”, manifestó.

Finalmente, Rey Grupero subrayó que Juan Vidal le faltó el respeto a Cynthia. “Todo empieza muy simple, con un ‘ay, qué tonta’, a ver güey, mucho músculo, tienes muchos pinc%& músculos, ponte con un boxeador, con un luchador de la Triple A, pero no te pongas a amedrentar a una mujer, y mucho menos a pisotear la carrera de Cynthia Klitbo que le ha costado lágrimas, pero no se vale que un hombre amedrente a una mujer. El tamaño del tipo, 1.85 y 100 kilos, él estaba a punto de dañar a Cynthia Klitbo, y yo le digo, voy a hacer lo posible para que Cynthia levante un acta de restricción mientras Juan Vidal se va a tener que ir de nuestro México, México no quiere personas violentas”.