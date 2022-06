Cynthia Klitbo le ruega a Juan Vidal que le pague el dinero que le debe: "Por favor, sé un caballero"

MÉXICO.- A varias semanas de que pusieran fin a su relación, Cynthia Klitbo y Juan Vidal están envueltos en polémica, pues se filtraron varias grabaciones de audio en las que se escucha a la pareja discutir por cuestiones de dinero. Tal parece que la actriz le prestó 4 mil 500 dólares a Vidal cuando eran pareja y él nunca se los pagó.

En la emisión del pasado 21 de junio del programa Chisme no like, los conductores compartieron nuevas grabaciones filtradas de la actriz donde le suplica a Vidal que le pague al menos una parte del dinero que le debe porque lo necesita urgentemente en estos momentos.

Sé que no me quieres contestar, Juan, pero de verdad, te lo pido por favor, necesito pagar el viernes los sueldos […] siempre hubo una buena disposición para prestarte. Por favor, sé un caballero conmigo; consigue 6 mil pesos. No te estoy pidiendo todo lo que me debes, pero consigue 6 mil pesos para que yo pueda relajarme con mi gente el viernes”, le dice Klitbo.

Posteriormente, le pide que acuda a alguno de sus amigos para conseguir esta cantidad y le enfatiza que no es necesario verse en persona o hacer tratos directos, pues lo único que Cynthia quiere es tener un adelanto de la deuda.

“Pídele a alguno de tus amigos, 6 mil pesos cualquiera te los presta, pero hazme ese favor. Aunque no me quieras contestar, yo ya quiero finiquitar esto, no hay necesidad de hablarnos ni vernos ni nada, pero sí hay que finiquitar las deudas que tenemos”, agrega.

Pide ayuda para su hija

Finalmente, Klitbo le dice que su hija está justo a su lado mientras manda el audio y señala que necesita comprarle cosas. “Tengo aquí a mi hija al lado que está esperando para tener sus cosas… yo creo que un hombre cabal como dices que eres, pues da la cara y paga”, comentó.

Según los conductores, el actor se comprometió a pagar la deuda tan pronto como consiga un préstamo de uno de sus amigos.