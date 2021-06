Colate se 'burla' de Chiquis Rivera

Tijuana, BC.- Nicolás Vallejo Najera “Colate”, el ex de Paulina Rubio, y ahora conductor del programa “Lenguilargos” se "burla" de Chiquis Rivera, tras postear ésta una foto luciendo sus sexys curvas.

La hija mayor de Jenni Rivera, sigue dando de qué hablar, ya no solo por su nuevo romance, si no por la famosa “Agüita de limón” que se toma a diario para quemar grasa corporal.

En la imagen que compartió en su Instagram, Chiquis aparece vestida de negro, sobre el escenario, con un outfit entallado, dejando ver sus pronunciadas curvas.

Publica emoji a modo de burla o alabanza

“Agüita de limón”, escribió el español acompañado de un emoji de una mujer levantando las manos, en señal de alabanza o de burla, eso depende del ángulo con el que se vea.

Y es que a raíz de que se operó el busto, por cierto, en una clínica de Tijuana, como ella misma lo compartió en sus redes sociales, también se rumoró que se hizo la lipo.

“Y no, no me hice la lipo en el abdomen, pero es bueno estar fajado lo más que puedas”, destacó la cantante en una historia de su red social.

Masajes reductivos

Agregó que se está haciendo masajes reductivos y mesoterapias porque en un mes no puede hacer ejercicio, esto por su reciente intervención quirúrgica.

“Así que le tengo que echar muchas ganas y comer lo mejor posible también”, puntualizó Chiquis.

La intérprete de “Me vale” acompañó la foto con el siguiente texto:

“Defiende lo que crees que es correcto, incluso si eso significa estar solo ...

Pero no estarás solo. Porque Dios siempre está ahí. Búscalo. No solo cuando estás en aguas profundas, sino especialmente cuando estás volando alto”.