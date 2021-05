Tunden a Chiquis Rivera por dar consejos para perder peso; dicen que se hizo liposucción

ESTADOS UNIDOS.- Chiquis Rivera presumió en redes sociales el radical cambio que hay en su cuerpo luego de ponerse a dieta y perder unos “kilitos de más”.

La hija de Jenni Rivera publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se levantó la playera y bajó ligeramente el pantalón, para posar de perfil y mostrar su vientre plano por todo el peso que perdió en las últimas semanas.

La ganadora del Latin Grammy compartió el tip con sus seguidores y dijo que ese resultado lo tuvo por tomar agua con limón en las mañanas.

Sin embargo, “Suelta la Sopa” expuso a la cantante y aseguró que el cambio en su cuerpo se debe, en realidad, a una liposucción.

Según lo dicho por el medio, Chiquis habría visitado recientemente al cirujano plástico Víctor Gutiérrez, quien incluso presumió en su cuenta de Instagram una foto con ella.

Esto hizo que los fans se cuestionaran si la cantante de verdad bajó de peso por sólo desayunar agua y limón, o si el cambio se debió por la intervención de un especialista.

CHIQUIS SE PONDRÁ IMPLANTES DE SENO

Luego de ver todo el debate que se armó en redes sociales respecto a su pérdida de peso, Chiquis decidió aclarar la situación en su cuenta de Instagram, y reveló que su visita al cirujano es porque va a colocarse implantes de senos.

Ahorita están diciendo que, porque me vieron en una foto con un doctor en Tijuana, el viernes, que me hice algo, dicen que me hice cirugía. No entiendo. Yo soy el tipo de mujer que soy muy segura de quién soy. No tengo que fingir”, comenzó en una historia de Instagram.

“A la gente que vio esa foto con el doctor no fue porque me hizo una lipo, no. Es porque me voy a hacer las boobies. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las boobies porque quiero y es mi vida”, dijo la hija de Jenni Rivera.

Defendió a capa y espada el cambio de su cuerpo y aseguró que todo ha sido gracias a una buena dieta y una rutina de ejercicio.

La joven dijo que todo es producto de su esfuerzo; “se los juro que he estado comiendo bien; no tan bien como debe de ser pero me cuido, hago mucho ejercicio; 5 veces a la semana y mi agua de limón y mis vitaminas, todo lo que les muestro, mi colágeno, todo eso me ha ayudado muchísimo y mucha agua, y pues mi cinturita es porque he trabajado para obtenerla”, finalizó Chiquis Rivera.