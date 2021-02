“Deberías gastar menos en abogados”: Ex de Paulina Rubio le aconseja para salir de sus deudas

TIJUANA, B.C.- Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como ‘Colate’, no se quedó callado ante las declaraciones que hizo Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio su ex esposa, acerca de la presunta crisis económica que vive actualmente la cantante.

A decir de su ex suegra, la ‘Chica dorada’ está pasando por un difícil momento debido a la pandemia del coronavirus, que ha llevado a la cancelación de sus presentaciones y que ha provocado que se sume a la lista de artistas que venden saludos a sus fans a través de una plataforma.

Dicho tema fue tratado en redes sociales en un programa de transmisión en vivo llamado “Legüilargos Live” del que ‘Colate’ forma parte y dónde por supuesto fue cuestionado.

Luego de escuchar las declaraciones de Susana Dosamantes en las que incluso afirma que la relación con sus ex yernos ha mejorado ‘Colate’ afirmó:

Pues en esta pandemia sólo hemos ido cinco veces a la corte, así que las cosas creo que han mejorado mucho… sí vamos mejorando mucho”, dijo entre risas.

"Además me parecen unas declaraciones muy desafortunadas", agregó.

Por otra parte cabe recordar que la madre de “La Pau” justificó el hecho de que su hija gane un dinero extra mandando saludos debido a que “no se casó con un multimillonario” a lo que Vallejo reaccionó.

“A mí eso de que no se casó con un millonario me parece muy feo, me parece degradante… ¿La solución es casarte con un millonario? Creo que ya son otros tiempos ¿No?”

“El consejo que le doy es que se gaste menos en abogados y que hagamos las cosas en otra forma… los gastos más grandes que tiene ella es en abogados... y no sólo conmigo”, finalizó el español.