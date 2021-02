Asegura Colate que se ha gastado más de 400 mil dólares en su batalla legal contra Paulina Rubio

Ciudad de México.- Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate y ex esposo de Paulina Rubio, aseguró que su pelea en los juzgados con la cantante no es con la finalidad de quitarle la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

“Es una cosa que he repetido tantas y tantas veces, pero parece que la gente no lo entiende o no lo quiere entender. Yo nunca, ni se me ha pasado por la cabeza, separar a mi hijo de su madre, nunca he pedido la custodia y respeto mucho la figura materna en general, porque yo he tenido una madre maravillosa, y he crecido en un matriarcado”, dijo el español en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

Sin embargo, Colate reconoció que su relación con ‘La Chica Dorada’ no ha sido nada buena tras su separación. “Otra cosa es que tenga discrepancias de muchos tipos con la madre de mi hijo desgraciadamente, y que desgraciadamente muchas de ellas hayan tenido que acabar en la corte de Miami, pero eso no tiene que ver con que yo respete la figura de la madre. O sea que nunca le he intentado quitar la custodia”.

Conjuntamente, Vallejo-Nágera fue interrogado por las recientes declaraciones de su ex suegra Susana Dosamantes, quien dijo que la relación de Pau con sus ex parejas estaba mucho mejor, a lo que Colate replicó:

“Yo en un tono sarcástico pues dije sí, que estábamos bien, que solo hemos ido a la corte 5 veces durante la pandemia, yo entiendo que ella no cuente lo que realmente hay, y yo tampoco entro, o yo no voy a entrar al tema porque ha vuelto a hablar, pero esta vez he preferido no dar mi opinión”.

Por último, el ex de Paulina Rubio confesó que después de sus enfrentamientos con la artista en los juzgados, ha gastado muchísimo dinero. “He recibido en estos 9 años más de 50 demandas y ha gastado más de 400 mil dólares”, detalló.