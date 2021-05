"¿Y tu dignidad?", señalan a Chiquis Rivera por menear sus glúteos en anuncio de IG

TIJUANA, B.C.- Gran revuelo causó la imagen de su retaguardia que Chiquis Rivera compartió en su cuenta de Instagram para promocionar una crema que evita la celulitis.

La cantante no tuvo reparo en mostrar su trasero en un video en movimiento, sentada en la orilla de una alberca y con un diminuto traje de baño que solo cubría la parte central de sus pompas.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas, por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, sino también a otras mujeres”, escribió la cantante, para acompañar la foto.

Pero además de los 149 mil me gusta, también recibió la crítica severa del cantante El Chapo de Sinaloa, una indirecta de su ex Lorenzo Méndez y la defensa de su amiga Helen Ochoa.

Podría perfectamente usar otra parte del cuerpo, por ejemplo las piernas, que las debe tener mejor que las nalgas”, escribió El Chapo de Sinaloa.

Agregó que no se pudo resistir a expresarse sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñando el “c$&@“, quizá por tener cara horrible.

“Que pena cab&@$ vergüenza ajena, en dónde quedó la dignidad de las mujeres”, cuestionó el cantante.

En tanto Méndez, ex marido de Chiquis puso en su perfil de Instagram, una fotografía de él, saliendo de Imagen TV y la frase: “Cada quien promueve su changarro”.

Pero de inmediato también salieron quienes defienden a su compañera como el caso de Helen Ochoa que recalcó aún existen mentes retrógradas.

¡Chiquis Rivera elevó la temperatura en redes sociales al promocionar una crema para las celulitis y 'El Chapo de Sinaloa' la criticó al asegurar quiere llamar la atención! #PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/tXF3LQWqi5 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 25, 2021

“Las redes sociales son una libre expresión, no sé de qué se asustan si vivimos en un mundo donde ‘el que no enseña no vende.

“Es bien sabido que a las mujeres dentro del regional mexicano nos cuesta sobresalir dentro de este género porque nos catalogan, SIEMPRE”, puntualizó Ochoa.

Y para rematar el comentario, la intérprete Carolina Ross se sumó con el suyo.

“El problema radica en que la sociedad sigue con pensamiento còmo ‘entre más te tapes, más dignidad tienes, el respeto se gana, se da sin cuestionar”, arremetió .