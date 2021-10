Celia Lora resta importancia a críticas de Alicia Machado

Ciudad de México.-Celia Lora minimizó las declaraciones de Alicia Machado sobre el pasado de hija de Alex Lora en prisión.

Lo anterior tras las declaraciones de la ex Miss Universo sobre que Lora quedó libre de la cárcel por el dinero de su papá.

Ante las preguntas del reportero del programa Sale el Sol sobre lo que dijo de ella Machado, Celia restó importancia lo mencionado por Alicia.

“Creo que ella se estaba peleando sola, la verdad era un proyecto de trabajo y yo siempre lo dije, si tú dejas que te enrede un reality ya perdiste”, replicó.

Celia Lora asegura que nunca ha ocultado nada

De la misma manera, Lora aseguró que nunca ha ocultado nada de su vida, y eso la hace sentirse libre de todo comentario mal intencionado.

Mi vida es del dominio público, yo todo lo que hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”.

Por último, Celia Lora envió una indirecta a la influencer YosStop, destacando que ella tuvo el valor de llegar por sus medios a la cárcel y no tuvieron que montar un operativo para trasladarla a ese lugar.

“Yo siempre por eso… digo, no voy a decir nombres, pero a mí no me fueron a buscar, yo llegué solita a Santa Martha, ¿quién tiene esos huev&%?, yo siempre dije ‘el que nada debe nada teme, esto se va a arreglar’, y yo llegué por mi propio pie, no fue como que ¡ay, me quedé traumada!, no, yo creo que hay más gente traumada con ese tema que yo”, finalizó.