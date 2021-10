El día que Celia Lora le dio una golpiza a Martha Figueroa y tuvo que usar collarín

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Figueroa reveló que en una ocasión Celia Lora le dio una golpiza y fue dar el hospital para que le pusieran collarín, antes de que la influencer se volviera famosa y la metieran a la cárcel por homicidio imprudencial.

Una de las periodistas de espectáculos más controvertidas del medio es, sin duda, Martha Figueroa, quien lleva varias décadas en el mundo del entretenimiento y siempre da de qué hablar cuando revela algún secreto de los famosos.

En una entrevista que la amiga de Juan José Origel le otorgó a Mara Patricia Castañeda, reveló que se ha ganado el desprecio de algunas celebridades por razones que ni ella misma entiende, ya que sólo dice la verdad de las cosas, pero a ellos no les parece.

Una de esas famosas ha sido Celia Lora, de quien asegura, la golpeó en un restaurante donde se encontraron y tuvo que usar collarín, ya que estaba molesta porque dijo algo de ella en un programa de televisión.

Llegué yo a cenar, una noche, a un restaurante argentino, al Sur de la ciudad, con una amiga, y estaba esperando a que me dieran mi mesa, entre semana, tranquilo, un miércoles, y ahí en la recepción se me pone en frente y me dice: ‘¿Sabes quièn soy?’. -¡Sí!, le dije, y ¡mocos!, me da un derechazo así en la cara y me dijo algo así como: ‘Para que nunca en tu pu… vida vuelvas a hablar de mí. Pero sí me tronó el pescuezo como gallina y se fue”, relató Martha.

Extrañada por lo que había pasado y sin aún entender lo que había sucedido, la periodista se cuestionaba qué era lo que había dicho de ella, si aún no era famosa y sólo era “la hija de Alex Lora”.



¿Por qué Celia Lora golpeó a Martha Figueroa?

Al no saber qué hacer por la golpiza que le había dado Celia Lora, la coconductora de “Con Permiso” reportó la situación a Televisa y le recomendaron que pusiera una denuncia ante las autoridades y la respaldarían con el equipo de abogados.

Durante la investigación, Martha Figueroa descubrió que el golpe se lo había dado Celia porque cuestionó el hecho de que se había tatuado el rostro de Ricky Martin en uno de sus glúteos.

“Pues ya no pasó nada. Me hicieron ir dos, tres veces ahí, tengo mis actas de recuerdo de las lesiones… el médico no sé qué, el ojo morado, la radiografía y todo, y resultó que dijeron que no, que yo lo inventé, salió “Chela” Lora a decir que estaba con ellos, en ese momento (en el que ocurrió la agresión) en el hotel del aeropuerto porque iban a presentarse no sé en dónde… y que dices, ¿qué dije de ella? Que por qué se tatuó el rostro de Ricky Martin en la nalga”, añadió.

Posteriormente, Celia Lora protagonizó uno de los escándalos más grandes a los que se ha enfrentado y con los cuales se dio a conocer públicamente, cuado se le acusó de atropellar a un hombre cuando estaba bajo los efectos del alcohol y que después murió.

La playmate estuvo presa durante algunos días, pero después salió en libertad bajo palabra, aunque el estigma de lo sucedido lo llevará cargando sobre su espalda toda su vida, ya que hay quienes aprovechan para sacárselo en cara cuando se ve envuelta en chismes o pleitos.

Incluso, Martha Figueroa dice que no le da gusto lo que le pasó, pero sí cree que sea el karma el que hizo de las suyas y la vida se las cobró.

Anécdota a partir del minuto 33:25