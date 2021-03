"Como no somos gobernantes, tenemos que esperar la vacuna"

Mientras Alex Lora espera pacientemente que le toque el turno para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, se va a adaptando a la nueva realidad haciendo autoconciertos, streaming y su música se va adecuando a los hechos sociales actuales.

"Ahora sí que, cuando me toque, me vacunaré, porque no es de que ya llegué y póngamela, eso nada más nuestros queridos gobernantes lo hacen, pero nosotros tenemos que esperar a que nos toque", comenta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El músico prefiere no imaginar qué pasará en el futuro, cuando todas las personas reciban las vacunas o si eso ayudará a que los eventos masivos regresen, prefiere pensar en el ahora.

"Ahora sí que yo soy historiador y no soy profeta, yo puedo hacer una rola de lo que ya pasó y de lo que está pasando, pero no puedo hacer una rola de lo que va a pasar, primero Dios pronto estaremos abrazándonos y rockanroleando, pero mientras no sea el caso hay que aguantar".

Aunque los eventos siguen parados, para el cantautor el show continúa y busca adaptar sus canciones a los temas y problemas actuales que se está enfrentando la sociedad.

"Mis canciones se adaptan al momento que estamos viviendo, por ejemplo esa rola de ‘Nostalgia de fin de siglo’, ahora es ‘Nostalgia antes del virus’, porque todo el mundo está acordándose de antes de esta fregadera y ahora dice: La nostalgia de antes del virus / se vuelven a oír las rolas de los Beatles,/ de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon / y es que la nostalgia, antes del virus, /todo el mundo quisiera tiempo para poder regresar / y revivir los recuerdos de los buenos tiempos", canta con su guitarra.

Sobre el tema de las mujeres señala: "Anteriormente ya teníamos esa rola de ‘ni una muerta más’; todas estas situaciones nos han dado temas", explica.