Alicia Machado despotrica contra Marjorie de Sousa: "¡Qué ridícula!"

MÉXICO.- Alicia Machado criticó severamente a la acriz Marjorie de Sousa por no dejar que el padre de su hijo pueda relacionarse con él, y es que desde hace cuatro años que la ex pareja tienen un conflicto legal por la custodia de Matías.

Antes del nacimiento del menor, la venezolana exigió una pensión de diez mil dólares con el fin de cuidar a su bebé; entre los gastos se contemplaban la niñera, comida, juguetes y una compensación, pues presuntamente Gil habría sido violenta con la actriz.

Desde agosto de 2019, Marjorie con la patria potestad de su hijo y Julián Gil debe proporcionar el 20 por ciento de sus ingresos como concepto de manutención, además las visitas de su padre con Matías están restringidas y deben ser autorizadas por de Sousa.

Con esta polémica que parece surgir de vez en cuando, hubo quienes decidieron seguir con el tema, por lo que durante "La Casa de los Famosos", Machado comentó que conoce personalmente a Julián y argumentó en contra de la postura de Marjorie, y aseguró que le parece imposible que una madre le quite al padre el derecho de ver a su hijo.

No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él, del niño. Y con el invento de: 'Es que me abandonó', ¡Qué ridícula! Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, comentó Alicia.