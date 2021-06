Julián Gil sufre por un video donde aparece su hijo Matías jugando

ESTADOS UNIDOS.- Julián Gil demostró que aún sufre por no poder ver a su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.

A pesar del paso del tiempo, el actor de “¿Qué le pasa a mi familia?” sigue dolido por la resolución del juez a cargo de su caso, que le quitó sus derechos como padre del pequeño, dándole la custodia completa a la actriz venezolana.

Desde entonces, y mucho antes de eso, no ha vuelto a ver al pequeño más que en publicaciones de redes sociales.

Recientemente, Marjorie compartió un breve video donde se ve a Matías limpiando su carro de juguete. El material fue retomado por el programa “Suelta la Sopa” y compartido en su cuenta de Instagram.

Fue ahí que Julián Gil comentó la publicación con un mensaje en el que externó su tristeza por estar lejos de Matías.

Me parte el alma ver estas imágenes y saber que nos perdemos los mejores momentos entre un padre y u hijo. Acá estaré esperando por nuestro momento”, escribió Julián.

Los internautas de inmediato empalizaron con el famoso y criticaron que Marjorie no le permita ver a su hijo y además, disfrute de la pensión que él envía cada mes.

“Qué triste que un padre no pueda ver a su hijo. Los hijos no se niegan pese a la relación que tenga uno con su ex”, “Provocando al padre la muy canija”, “Pobre nene, gobernado por una mujer egoísta que no le deja ser feliz con su padre, pero la vida le pasará la cuenta porque él va a saber que su papá lo ama y espera por él”, son algunos comentarios que pueden leerse en la publicación.

PIDE A MARJORIE TOMAR TERAPIA

Recientemente, Julián manifestó su descontento porque Marjorie no le permita convivir con el pequeño de cuatro años.

“Ya lo hecho, hecho está, lamentablemente el ego y el egoísmo de la mamá de Matías ha sido impresionante, pero yo aquí como papá estoy y estaré siempre”, dijo en un encuentro con la prensa.

Al ser cuestionado si tomaba terapia por esta situación, aseguró tener la conciencia tranquila, y quien debería tomar terapia, es su ex pareja.

“Por más que una terapia, yo tengo la conciencia muy limpia, yo creo que yo tendría que tomar terapia si yo hubiese hecho las cosas mal, si tengo que tomar terapia para convivir con él, lo haría, yo para estar con él y hacer lo que tenga qué hacer, lo haría”, opinó.

“Creo que la que tendría que tomar terapia para que apele a su conciencia y ya de una vez me deje convivir con Matías es la mamá del niño”, remató.