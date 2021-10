Beto Cuevas habla de los rumores de romance con Paola Rojas

MÉXICO.- En los últimos días Beto Cuevas y Paola Rojas estuvieron envueltos en rumores de un romance luego de que la presentadora de espectáculos Martha Figueroa asegurara que la titular del noticiero matutino de Televisa había iniciado una relación con el vocalista de La Ley.



En una reciente emisión del programa de espectáculos Con Permiso que se transmite semanalmente en Unicable, la periodista afirmó que los famosos podrían estar involucrados en un romance. La noticia nació a raíz de que Rojas le habría pedido a Beto Cuevas, el actual protagonista de Jesucristo Súper Estrella, fuera quien visitara el foro de su noticiero, como parte de la promoción de la obra.

Tiene sentido que sea Cuevas quien asista a la entrevista, ya que ostenta el personaje de "Jesucristo" en la obra, pero la producción notó a la titular del noticiero con una emoción especial y muy insistente con el tema. Por este motivo, se habló de la posible relación entre ambos.

Beto Cuevas responde

En esta ocasión, el cantante ya se ha pronunciado al respecto desmintiendo los rumores. Fue en una entrevista conTelevisa espectáculos donde afirmó que no están saliendo. "Lamento decir que es un rumor y que no es cierto". En seguida afirmó que ambos tienen una muy buena relación, pero esta es solamente de amistad y que su relación no podría funcionar: "Me cae muy bien, somos buenos amigos. Yo soy un trotamundos y viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio para ella", remarcó Cuevas.

El chileno asistió al noticiero de Paola Rojas como parte de la promoción de su obra musical, un encuentro que fue meramente profesional. Esa no fue la única ocasión en la que ambos compartieron foro pues también ha asistido a Netas Divinas , programa donde ella participa.