Bárbara Torres "Excelsa": le niegan la entrada al estreno de película de Eugenio Derbez

MÉXICO.- Con su regreso a México, Eugenio Derbez se ha visto envuelto en varias polémicas, como las razones de su veto de Televisa y su participación en la campaña Sélvame del Tren, en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

Sumado a esto, en las últimas horas ha sido señalado de “olvidarse de sus colegas”, pues circula un video donde se ve que le niegan el acceso a Bárbara Torres, “Excelsa”, a la alfombra roja de la película The Valet, la nueva comedia del mexicano.

La actriz de origen argentino dio vida al personaje de Excelsa en La Familia P. Luche, por lo que trabajó varios años al lado de Derbez. Sin embargo, el equipo de seguridad no la dejó entrar al evento donde varios famosos acudieron a celebrar el nuevo proyecto del comediante.

El incómodo momento fue grabado por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz, quien lo publicó en su canal de YouTube. Aparentemente, el equipo de seguridad no la reconoció o quizá la actriz no estaba en la lista de invitados. Hasta el momento se desconocen las razones por las que no la dejaron pasar.

Antes de que ella intentara ingresar se puede observar que los actores Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez; Junior P. Luche y Ludoviquito P.Luche, respectivamente, pasan a la alfombra roja sin mayor problema.

¿Fue por su look?

En los comentarios del video no faltaron las críticas a Derbez, pues muchos asumen que no la incluyó en la lista de inventados, aunque también comentan que, tal vez, no la dejaron pasar por no estar vestida correctamente para la ocasión.

“Ese es Eugenio Derbez, desde que comenzó a atacar al presidente AMLO se le subieron los humos”, “Será porque no andaba vestida para la ocasión”, “Y el Junior ni la defendió”, “Le negaron la entrada sin saber que ella era la productora asociada de la película!!” son algunos de los comentarios en el video.