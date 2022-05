Derbez insiste en estar vetado de Televisa, reta a Azcárraga a invitarlo y aclara que es dueño de La Familia P. Luche y sus personajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez retó esta noche a Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, a que le demuestre que no existe veto sobre su persona y le aclaró que él es dueño de los personajes y del concepto de La Familia P. Luche.

Esto luego de que por la tarde, en Twitter, Azcárraga Jean aseguró que no existía tal veto, sino molestia del comediante por querer que le regalaran los derechos del programa.

Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestren que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película ‘The valet’. ¡Oígame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!", escribió Derbez en un hilo de su red social.