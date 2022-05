Dueño de Televisa contesta a Eugenio Derbez luego que lo acusó de vetarlo.

Tijuana, Baja California.- Eugenio Derbez confesó que podría estar vetado de la cadena de medios y comunicaciones 'Televisa' por expresar su opinión sobre el 'Tren Maya'. Este proyecto pretendía construir una ruta y que de acuerdo con famosos, afectaría a ríos subterraneos y al medio ambiente en general.

Además, aseguró para Javier Posa que la televisora le canceló las entrevistas media hora antes, tras llevarse un premio Oscar junto al equipo de la cinta 'CODA'.

Sin embargo, Emilio Azcarraga quien es dueño de esta empresa salió a defenderse esta tarde, usando las frases más famosas del actor.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee", dijo.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8 — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo" finalizó en su tweet.