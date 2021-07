Regina Blandón confiesa si le molesta que la sigan comparando con Bibi P. Luche

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una década, Regina Blandón dio vida al personaje de 'Bibi P. Luche' en la serie creada y protagonizada por Eugenio Derbez,

En la famosa serie de comedia interpretaba a la ‘hija rara’ de Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Ahora a poco más de nueve años de grabar su último episodio y tras seguir trabajando en diversos proyectos, la mayoría de cine, confesó si le molesta que después de tanto tiempo le sigan recordando a su famoso personaje.

Fue durante su participación en el programa de Unicable, Faisy Nights, que la estrella de televisión de 30 años de edad se sinceró sobre la reacción que sigue teniendo el público sobre la serie cuando se la encuentran.

Regina compartió que es común que hasta la fecha los fans que siguieron el programa en su tiempo y los que se han ido sumando gracias a las retransmisiones la identifiquen con el personaje y le recuerden la famosa frase que la acompañó por tanto tiempo: "Bibi, ¿por qué no eres una niña normal?".

"Si me la dicen mucho y sería como tonto de mi parte o no sé, viviría en una ansiedad muy grande, si me molestara cada vez que llegan a decirme todos los días", dijo.

"Gracias al universo se sigue repitiendo"

Regina Blandón se mostró agradecida por lo mucho que le dio el haber participado en la emisión en la que compartió créditos con Consuelo Duval, Luis Manuel Ávila, Miguel Pérez, Bárbara Torres, Brayan Gibrán, Pierre Angelo y Dalilah Polanco, por mencionar algunos.

"No, pero la verdad es que la gente siempre se acerca con muchísimo cariño, niños, por ejemplo, que antes no habían visto a 'La Familia P. Luche' porque esto fue hace 10 años o más y sigue repitiéndose, gracias a Dios o al universo sigue repitiéndose ese programa que aparte me dio tantísimo con gente tan chida, de verdad llegan con mucho cariño", destacó.

Con el sentido del humor que la caracteriza, la actriz reconoció frente a Faisy y Mariazel que algunas veces a los fans se les puede pasar la mano, sin embargo, agradeció el éxito de la serie:

"A veces se les pasa un poco la mano pero en general a la gente le sigue gustando mucho y yo pues lo agradezco más".