Cuándo sí conviene solicitar un crédito para pagar un crédito anterior y cuáles son los casos en los que esta estrategia permite reducir intereses y proteger las finanzas de la familia

Una persona consulta su banca móvil con una tarjeta de crédito en mano mientras organiza sus gastos y cuentas sobre el escritorio. | Imagen generada con IA

Sustituir saldos de tarjetas o créditos caros por un financiamiento personal unificado ayuda a recuperar tranquilidad siempre que el costo total sea menor.

MÉXICO.- Solicitar un nuevo financiamiento para saldar compromisos pendientes, práctica conocida como “pagar deuda con deuda”, resulta una estrategia financiera recomendable siempre que mejore las condiciones previas y disminuya el costo total de los intereses. Datos del sector señalan que más del 70% de los préstamos personales otorgados se destinan precisamente a liquidar tarjetas de crédito y compromisos bancarios anteriores.

Especialistas e instituciones del sector financiero coinciden en que la reestructuración de saldos o consolidación debe responder a un análisis detallado para evitar caer en sobreendeudamiento. Seguir esta alternativa resulta conveniente en situaciones específicas donde las tasas de interés vigentes encarecen la deuda de forma acelerada.

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¿En qué casos sí conviene contratar un nuevo crédito?

El reemplazo de saldos vigentes es efectivo principalmente cuando la deuda original proviene de tarjetas de crédito, cuyas tasas variables y elevadas dificultan la reducción del capital. Cambiar ese saldo por un préstamo personal fija un esquema de pagos estables con intereses más bajos.

De acuerdo con análisis de entidades financieras y plataformas como Yotepresto, Coppel y Banco Azteca, existen escenarios claros donde la consolidación reporta un beneficio directo:

Múltiples créditos abiertos: Unificar deudas con distintas fechas de vencimiento en un solo pago mensual facilita la administración de las finanzas.

Unificar deudas con distintas fechas de vencimiento en un solo pago mensual facilita la administración de las finanzas. Tasas de interés muy altas: Reemplazar financiamientos con un Costo Anual Total (CAT) elevado por préstamos con tasas menores genera un ahorro considerable en réditos.

Reemplazar financiamientos con un Costo Anual Total (CAT) elevado por préstamos con tasas menores genera un ahorro considerable en réditos. Imposibilidad de cubrir el pago mínimo: Cuando los ingresos no alcanzan para la cuota mínima, reestructurar la deuda evita moratorios y protege el historial crediticio.

Cuando los ingresos no alcanzan para la cuota mínima, reestructurar la deuda evita moratorios y protege el historial crediticio. Ansiedad o estrés financiero: Ajustar las mensualidades a un monto accesible ayuda a recuperar liquidez y tranquilidad personal.

Solicitar un nuevo financiamiento para saldar compromisos pendientes, práctica conocida como “pagar deuda con deuda”. | Imagen generada con IA

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¿Qué factores debes evaluar antes de contratar?

Antes de firmar un nuevo compromiso, es indispensable comparar el Costo Anual Total (CAT). Si los créditos actuales manejan un CAT de entre 80% y 120%, no conviene tomar un financiamiento con un CAT superior.

Asimismo, la cuota mensual del nuevo préstamo no debe superar el 30% de los ingresos recurrentes ni sobrepasar la capacidad de pago del usuario. Si al crédito original le restan pocos meses para ser liquidado, contratar uno nuevo puede encarecer la deuda final en lugar de reducirla. Una vez liquidadas las tarjetas u otros créditos, es necesario suspender su uso para no duplicar los compromisos financieros.

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