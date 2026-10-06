Cuándo sí conviene diferir los pagos a meses sin intereses y cuándo es mejor pagar de contado para cuidar tu presupuesto y evitar el sobreendeudamiento según las recomendaciones de la Condusef

Elegir entre pagar un producto de contado o diferir el costo a meses determina el rendimiento del presupuesto familiar y previene el sobreendeudamiento | Magnific

Especialistas señalan que los gastos corrientes deben saldarse en una exhibición, mientras que los meses sin intereses no deben rebasar el 10% del ingreso.

MÉXICO.- Elegir entre pagar un producto de contado o diferir el costo a meses determina el rendimiento del presupuesto familiar y previene el sobreendeudamiento. Guiarse por la naturaleza del gasto resulta fundamental: mientras que las compras operativas del día a día deben cubrirse al momento para no generar intereses, los bienes de consumo duradero justifican el uso del crédito siempre que las mensualidades se mantengan dentro de los límites recomendados por las autoridades financieras.

Pagar de contado implica desembolsar la totalidad del monto al instante mediante efectivo, tarjeta de débito o transferencia, lo que otorga la propiedad inmediata del bien sin contraer deudas. Por su parte, el financiamiento permite obtener el artículo de inmediato y diferir el pago en un plazo determinado, conservando la obligación financiera hasta saldar la cuenta.

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¿Cuándo es mejor realizar pagos de contado?

El pago en una sola exhibición es la alternativa aconsejada para gastos corrientes y de consumo inmediato, tales como la despensa semanal, gasolina, servicios del hogar (agua, luz e internet), salidas a comer o insumos para mascotas. Si se utiliza tarjeta de crédito para estas compras cotidianas, es indispensable liquidar el saldo total al cierre del mes para evitar el cobro de recargos.

De igual forma, los artículos prescindibles o de adorno que no sean de primera necesidad deben liquidarse de contado previa planificación mediante el ahorro. Esto evita comprometer la liquidez destinada a gastos fijos prioritarios como vivienda, salud, alimentación o educación. Pagar de contado permite acceder a mejores precios, obtener el bien al instante y eliminar riesgos de endeudamiento.

Pagar de contado implica desembolsar la totalidad del monto al instante mediante efectivo, tarjeta de débito o transferencia, lo que otorga la propiedad inmediata del bien sin contraer deudas. | Foto: Magnific (Magnific)

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¿Cuándo conviene financiar y cuáles son los límites de endeudamiento?

El financiamiento es idóneo para adquirir bienes duraderos cuya vida útil sea superior al tiempo que tomará pagarlos, como computadoras, electrodomésticos, muebles, vehículos o bienes raíces. Para utilizar opciones como los Meses Sin Intereses (MSI) de forma segura, existen reglas financieras claras:

Límite en promociones a meses: Las mensualidades sumadas a MSI no deben exceder el 10% de los ingresos mensuales del usuario para conservar margen de maniobra ante imprevistos.

Las mensualidades sumadas a MSI no deben exceder el del usuario para conservar margen de maniobra ante imprevistos. Tope de endeudamiento total: De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), el pago conjunto de todos los créditos contratados nunca debe rebasar el 30% del ingreso mensual .

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( ), el pago conjunto de todos los créditos contratados . Puntualidad en los pagos: Atrasarse en un solo abono anula el beneficio sin intereses y genera recargos sobre el saldo pendiente.

El financiamiento es idóneo para adquirir bienes duraderos cuya vida útil sea superior al tiempo que tomará pagarlos, como computadoras, electrodomésticos, muebles, vehículos o bienes raíces. | Pexels

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¿Por qué el enganche determina el costo de un crédito grande?

Al contratar financiamientos de gran escala, como un crédito automotriz o bancario, aportar un enganche mayor acorta el plazo del compromiso y disminuye considerablemente el pago de comisiones e intereses totales.

Un simulador de la Condusef enfocado en un automóvil con valor de $276,900 pesos a 48 meses ilustra esta diferencia:

Con un 20% de enganche , el costo final del vehículo asciende a un rango de entre $301,546 y $455,044 pesos .

, el costo final del vehículo asciende a un rango de entre . Al elevar el enganche al 35%, el desembolso total disminuye a un rango de entre $244,000 y $370,000 pesos.

Para sostener finanzas sanas, las autoridades recomiendan contar con un fondo de ahorro para emergencias que evite caer en morosidad ante imprevistos como la pérdida del empleo. Cumplir a tiempo con los compromisos financieros previene costos adicionales y protege la calificación en el Buró de Crédito.