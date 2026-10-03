Profeco y Condusef aconsejan la técnica de microhábitos para empezar a ahorrar desde 20 pesos a la semana sin alterar tus gastos

La estrategia planteada por Condusef y Profeco incluye acciones concretas diseñadas para automatizar la gestión monetaria en el hogar.| Canva

MéXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitieron una serie de recomendaciones conjuntas para ayudar a la población a construir un fondo de reserva mediante el uso de microhábitos financieros. Las instituciones señalan que la principal razón por la que las personas abandonan sus metas económicas no es la falta de voluntad, sino el intento de transformar sus hábitos de gasto de manera drástica.

Intentar ajustes financieros bruscos suele provocar la renuncia a los propósitos tras un par de semanas. Ante esta situación, Profeco y Condusef proponen iniciar el proceso de ahorro de forma gradual, reservando aportaciones desde $20 o $50 pesos cada semana para acostumbrar a la mente a la rutina financiera sin desequilibrar el presupuesto diario.

La principal razón por la que las personas abandonan sus metas económicas no es la falta de voluntad, sino el intento de transformar sus hábitos de gasto de manera drástica. | Foto: Magnific (Magnific)

Las tres reglas básicas para mantener la constancia

Para asegurar que el hábito se mantenga en el tiempo, ambos organismos destacan la importancia de seguir tres principios fundamentales:

Elegir una meta clara: Asignar un objetivo o nombre específico a cada fondo acumulado para mantener la motivación.

Asignar un objetivo o nombre específico a cada fondo acumulado para mantener la motivación. Repetir la acción con paciencia: Mantener la disciplina diaria o semanal sin presionar los ingresos personales.

Mantener la disciplina diaria o semanal sin presionar los ingresos personales. Avanzar a un ritmo seguro: Incrementar los montos de forma progresiva únicamente cuando la rutina inicial esté consolidada.

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Microhábitos para organizar el dinero diario

La estrategia planteada por Condusef y Profeco incluye acciones concretas diseñadas para automatizar la gestión monetaria en el hogar. Entre los pasos recomendados destaca ahorrar antes de gastar, una práctica que consiste en separar la cuota de ahorro en el momento exacto de recibir el ingreso, distribuyendo posteriormente el remanente para los compromisos cotidianos.

Asimismo, las instituciones aconsejan automatizar las transferencias programando un envío a una cuenta independiente el mismo día de pago, dedicar unos minutos diarios al registro de gastos y aplicar la regla de las 24 horas. Este último principio sugiere esperar un día completo antes de concretar una compra no planificada para evaluar si responde a una necesidad real o a un impulso momentáneo.

Para evitar caer en ofertas engañosas, los organismos advierten que adquirir un artículo no requerido simplemente porque tiene descuento no genera un ahorro real. También sugieren desactivar las notificaciones de las tiendas en línea y evitar guardar los datos de tarjetas de débito o crédito en aplicaciones móviles para eliminar tentaciones digitales.

Entre los pasos recomendados destaca ahorrar antes de gasta | Foto: Magnific (Magnific)

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Cómo reducir los gastos hormiga en la rutina cotidiana

El plan contempla acciones directas para frenar las fugas menores de dinero que afectan el presupuesto de los trabajadores:

Planear los traslados: Salir con anticipación de casa evita el uso recurrente de taxis o plataformas de transporte privado.

Salir con anticipación de casa evita el uso recurrente de taxis o plataformas de transporte privado. Comprar con lista en mano: Acudir al supermercado ajustándose únicamente a lo anotado para no gastar de más.

Acudir al supermercado ajustándose únicamente a lo anotado para no gastar de más. Preparar alimentos en casa: Llevar comida y bebidas propias al trabajo o centro de estudio reduce el gasto diario fuera del hogar.

Llevar comida y bebidas propias al trabajo o centro de estudio reduce el gasto diario fuera del hogar. Revisar suscripciones digitales: Evaluar las plataformas de entretenimiento contratadas y cancelar los servicios que no se utilicen.

Para convertir estas acciones en una rutina sólida, Profeco y Condusef aconsejan vincular cada microhábito a un momento específico del día, como anotar los gastos antes de dormir o redactar la lista del supermercado antes de salir. En caso de interrumpir la disciplina un día, la indicación es reanudarla inmediatamente al día siguiente sin abandonar el objetivo financiero.