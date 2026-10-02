Cómo solicitar la Modalidad 40 del IMSS si cotizas en la Ley 97 con Afore y los casos específicos en los que sí te conviene contratar este esquema voluntario para sumar semanas de retiro

Aunque los trabajadores registrados bajo la Ley 97 tienen derecho a inscribirse, sus beneficios son considerablemente limitados en comparación con quienes pertenecen a la Ley 73. | Magnific

Aunque permite seguir sumando semanas de cotización sin patrón, este esquema no incrementa el cálculo del retiro para quienes cotizan bajo la Ley 97.

MÉXICO.- La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40 del IMSS, es un esquema legal que permite a las personas sin patrón formal seguir cotizando por su cuenta para no perder sus derechos de seguridad social. Aunque los trabajadores registrados bajo la Ley 97 tienen derecho a inscribirse, sus beneficios son considerablemente limitados en comparación con quienes pertenecen a la Ley 73.

Especialistas en seguridad social y organismos como la Condusef aclaran que la Modalidad 40 no funciona como una estrategia para incrementar el dinero de la pensión en la Ley 97. Mientras que en la Ley 73 este mecanismo eleva el promedio salarial de los últimos cinco años, en la Ley 97 la pensión depende exclusivamente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore.

En la Ley 97 la pensión depende exclusivamente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore.

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¿Cuándo SÍ conviene la Modalidad 40 para la Ley 97?

El uso de la Modalidad 40 resulta de utilidad para la generación de la Ley 97 únicamente cuando al trabajador le faltan semanas cotizadas para alcanzar el mínimo exigido por la ley y no cuenta con un empleo formal activo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el requisito de semanas cotizadas para solicitar la pensión se incrementa cada año de la siguiente manera:

2026: 875 semanas necesarias.

875 semanas necesarias. 2027: 900 semanas necesarias.

900 semanas necesarias. 2028: 925 semanas necesarias.

925 semanas necesarias. 2029: 950 semanas necesarias.

950 semanas necesarias. 2030: 975 semanas necesarias.

975 semanas necesarias. 2031: 1,000 semanas necesarias.

¿Por qué NO conviene para hacer crecer el dinero?

Alan Duclaud Ampudia, abogado especialista en seguridad social del despacho Monsalvo Duclaud, señaló para El Economista, que destinar dinero a la Modalidad 40 con la intención de aumentar la pensión final en la Ley 97 es una mala decisión financiera. Esto se debe a que las cuotas pagadas cubren seguros institucionales de invalidez, vida, retiro, cesantía y vejez, en lugar de destinarse íntegramente al saldo de la Afore.

Para quienes buscan elevar el monto de su retiro bajo la Ley 97, resulta más eficiente realizar aportaciones voluntarias directamente a su Afore, donde la totalidad del capital genera rendimientos a su favor.

Destinar dinero a la Modalidad 40 con la intención de aumentar la pensión final en la Ley 97 es una mala decisión financiera. | Magnific, Archivo GH, IA

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Requisitos y costos vigentes de inscripción

Para acceder a la Modalidad 40 bajo la Ley 97, la Condusef establece que los aspirantes deben cumplir con tres requisitos indispensables: tener menos de 60 años de edad, sumar menos de 1,250 semanas cotizadas y estar dados de baja en el Régimen Obligatorio del IMSS.

El costo de este esquema exige pagar una cuota equivalente al 14.438% del Salario Base de Cotización registrado para 2026, porcentaje que aumentará de forma gradual hasta llegar al 18.8% en 2030. Como referencia, cotizar en 2026 con un salario equivalente a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias representa un pago mensual de $2,540.58 pesos.

Es indispensable mantener los pagos al día, ya que la Ley del Seguro Social establece en su Artículo 220 que el derecho a la Modalidad 40 se pierde al acumular dos meses consecutivos de impago.

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