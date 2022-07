Víctor Guzmán, el joven talento que prevalece en la defensa de Xolos

Tijuana, BC.- A Víctor Guzmán siempre le tocó ‘tomar el Toro por los cuernos’ en sus procesos en Xolos hasta escalar a la Primera División para ganarse un lugar en la defensa central del equipo de su ciudad.

Apenas tiene 20 años de edad y es el segundo tijuanense con más partidos (58) en la historia de los perros aztecas, solo por detrás del histórico Fernando Arce (115).

Te puede interesar: Lértora, el nuevo escudo de Xolos

Se ha convertido en un constante en selecciones con límite edad desde 2019 cuando fue subcampeón del mundo en la Sub-17. Ganó el Novato del Año del futbol mexicano en 2021 y fue invitado al Juego de Estrellas Liga MX vs. MLS. Su nombre se ha ligado a otros clubes mexicanos y en las últimas semanas hasta el Milán de Italia.

Es un zaguero que sabe ir al corte con barridas, va por arriba y cuenta con amplio criterio para dar salida. Algo queda en la cancha de aquel niño de diez años que creció con Xolos campeón del Apertura 2012 y trataba de emular a Cristian Pellerano.

Te puede interesar: Ni ladran, ni muerden. Xolos pierde su primer juego en casa

“Yo los miraba y los idolatraba, me veía un día en una situación así, que mejor que sea con el equipo de mi ciudad”, recordó.

¡Orgullosamente Xoloitzcuintle, orgullosamente #HechoEnTijuana! ������



En 2014, fuimos testigos del inicio de la carrera de Víctor “Toro” Guzmán cuando disputó su primer torneo representando a La Jauría en la categoría Sub 13. pic.twitter.com/03e8Yly3vc — Xolos (@Xolos) August 23, 2021

Los inicios y el camino

El secreto de este joven originario de El Pípila es demostrar su carácter en cada prueba que el futbol y la vida le han puesto por delante.

Te puede interesar: Valiño no deja de mover sus piezas en Xolos

Su transición por el ambiente local fue a mil por hora y conoció el deporte por casualidad. Solo iba de acompañante a un entrenamiento, se animó a patear la pelota y desde entonces no se ha detenido. De una cancha de futbol rápido pegada al bulevar Cucapah, se fue a otra y de esa brincó como si fuera un trampolín al Romero Manzo, no duró mucho para que lo detectaran en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle.

En Xolos tiene carnet de Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Liga MX. Pero hubo tiempos de dudas: La exigencia de Ildefonso “Pichus” Mendoza era demasiada y pensó no servir para el futbol.

Te puede interesar: ‘Pichus’ consigue su ascenso en Xolos

“Era de tanto que me gritaba, me regañaba, me exigía demasiado. Mis papás me dijeron que si te decía algo, ‘es porque verdaderamente les importas, preocúpate cuando no te digan nada’”, compartió.

“Me ayudó a formar un carácter”, dijo sobre ese episodio y enseñanza que sirvió para afrontar la pretemporada más importante de su carrera cuando se ganó la confianza Pablo Guede para debutar en el Apertura 2020 y no dejó la titularidad en nueve partidos.

Te puede interesar: Busca Valiño devolver a Xolos su protagonismo



“Siendo el más chico, todos te ven, no puedes tener errores, te grita un grande: no puedes decirle nada, te tienes que quedar callado. Esa es la parte difícil”, aseguró.

El sueño de una familia

Se dio cuenta que estaba cumpliendo también el sueño de su papá de jugar futbol profesional. “Es alguien que no se quiebra, es muy duro. Nunca lo vas a ver así”. Es de las únicas veces que ha visto llorar a papá. “Nunca lo dejaron jugar, era como más del rancho”.

Te puede interesar: Valiño y Canelo se reencuentran en la frontera

“Me cayó el 20. Sí lo estoy haciendo, me quiero mantener todo el torneo. Más que una presión, era una motivación”, dijo sobre su aparición.

Son tiempos difíciles en Xolos, hay cambios de técnico, compañeros que se van, otros llegan, pero el ‘Toro’ prevalece en la zaga.

Fotos: Cortesía Xolos

Te puede interesar: Marcel Ruiz se despide de Xolos

El Milán lo conoce

En la recién culminada edición del torneo de selecciones Sub 21, Maurice Revello, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon, el Milán de Italia se dio cuenta del talento del tijuanense.

Cuenta que su celular no dejó de avisar que ‘algo especial’ había sucedido. “Ya que te lleguen muchas notificaciones de una, me metí a ver y eran puras cosas del Milán. No le puse mucha atención, era muy tarde. Al día siguiente me levanto y cuando veo a mis compañeros, todos de “¡Te vas al Milán!”, expresó.

Te puede interesar: Xolos presenta su nueva camiseta en Triplemanía

“El scout dio su lista de los jugadores que le gustaron y fui el único mexicano. Eso fue lo que llamó más la atención”, contó sobre la anécdota.