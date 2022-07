Lértora, el nuevo escudo de Xolos

El recién desembarcado Federico Lértora entiende perfectamente el rol que jugará en Xolos, ser el escudo de la media cancha.

A sus 32 años tomó el primer reto fuera de Argentina y lo hizo para llegar a una zona donde los aficionados rojinegros han visto pasar a jugadores como Egidio Arevalo, Christian Pellerano, Guido Rodríguez o Damián Musto.

“Sabía del paso de todos esos grandes jugadores, de todos los que les ha ido bien en el club”, dijo en su primera conferencia de prensa.

En su primera semana en el equipo se concentra en "acelerar procesos para entender mejor la idea (del técnico Ricardo Valiño) y conocer a los compañeros”, mencionó el elemento que en solo tres temporada se ganó un lugar en Colón de Santa Fe.

“Hay una admiración para la liga mexicana, hay muchos argentinos jugando y entrenadores, es competitiva, quiero ganarme un lugar”.

El rendimiento esperado

“Vengo preparado, desde febrero que comenzó la liga en Argentina y la Copa Libertadores no tuvimos párate. Había un jugado un partido y a los tres días ya estaba aquí entrenando, me he sentido bien físicamente”, comentó quien portará el ‘5’ para hacer juego con su lugar en la cancha.

“Medio centro defensivo, que trata de darle agilidad al equipo”, describió como sus características principales.

Otra de las cuestiones de las que toma conciencia es la cantidad de jugadores de la Liga Argentina que han fichado con Xolos y no rindieron lo esperado.

