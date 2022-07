Valiño y Canelo se reencuentran en la frontera

El reencuentro más especial en los pasillos del Estadio Caliente es el que protagonizan el delantero Alexis Canelo y el entrenador Ricardo Valiño.

Es la segunda vez que trabajan juntos en la Liga MX, anteriormente el estratega salvó al jugador de regresar a Argentina al no tener cabida en el futbol mexicano, ahora el ariete quiere darle el toque final a la red para que luzca el equipo de su director técnico.

A finales de 2015, Pedro Alexis Canelo pensaba que las puertas se le cerraban luego de hacer 4 goles en 20 partidos con Jaguares de Chiapas.

Mi primer torneo me costó mucho, tuve un llamado del señor (Ricardo Valiño) y me dijo que lo intentara, que me probara, fui a Puebla y me convenció, después me fui a Toluca y tuve una buena experiencia”, dijo quien fuera campeón de goleo del Clausura 21 con once tantos.