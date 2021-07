Se unen famosos cubanos por su gente

A raíz de las manifestaciones de parte de la población cubana por falta de medicamentos, atención hospitalaria así como por el aumento de contagios y decesos por el Covid-19,

diversos artistas y personas a nivel internacional han utilizado sus redes sociales para hablar de la situación y exigir cambios.

La noticia también ha tocado a diferentes cubanos que hace años decidieron mudarse a México y hacer carrera aquí, y de los cuales, algunos se han manifestado al respecto.

“Escuchemos fuerte y claro el grito de mi gente, los cubanos… Cuba despierta de una larga pesadilla y comienza a enfrentar con valor la realidad. Estamos en todas partes, en todo el mundo, hagamos que retumbe el llamado de nuestra gente”.

“Se acabó el miedo en Cuba. Mi país está atravesando una crisis humanitaria. La gente se está muriendo, no hay medicina, no hay comida esto lleva así años por la dictadura y el socialismo en la isla. Hay que salir a la calle y hacer lo que se tenga que hacer para sacar a estos hdp que llevan más de 60 años reprimiendo a un país completo, no hay libertad en CUBA! #soscuba”

“Duele recordarte y pensarte, duele hablar de ti hasta cuando va a sufrir la gente por culpa de unos pocos #soscuba. El pueblo se cansó del abuso y la dictadura comunista, que solo sirve para oprimir al país y tenerlo en la miseria. #soscuba”

La actriz siempre llora cuando cuenta cuando Gobernación le dio el permiso para poder sacar a su familia de la isla para intentar darle una vida mejor en México, se topó con pared porque no tenía dinero. Y fue gracias al productor Valentín Pimstein que consiguió el dinero para poder traer a su familia a México.

“¡Mundo, Cuba necesita de tu ayuda! Cuba está muriendo ¡Salvemos a Cuba! Necesitan comida , hospitales, insumos médicos, todo lo que tenga el mundo para ayudarlos por favor ¡lo necesitan en las costas de Cuba”.

Julio Camejo, originario de La Habana, quien siempre habla sobre el amor que le tiene a México, lugar en el que han crecido sus hijos y en el que ha desarrollado su carrera como actor, compartió una fotografía de la bandera de Cuba acompañada con un emoji de corazón y de una paloma de la paz

“Las protestas que estallaron durante el último año han hecho historia. Todos ellos eran ciudadanos que ejercieron su libertad dada por Dios para exigir justicia a los que estaban en el poder. Ya se trate de derechos civiles, reforma policial, inmigración, votación, política fiscal, derechos de la mujer, todas estas protestas requieren una cosa ... libertad”.

La conductora de televisión, Raquel Bigorra, ha tenido una relación agridulce con su país natal, pues aunque vivió una infancia un tanto privilegiada, el amor por el modelaje le dio la oportunidad de conocer diversos países, entre ellos México. Eso le costó que el país le impidiera volver durante los siguientes cinco años por dejar el país de la manera en que lo hizo. Con un permiso humanitario pudo ir a despedir a su madre, quien falleció en ese lapso de tiempo.