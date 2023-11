Policías deben ser capacitados para tratar a personas en situación real calle 

Tijuana BC.- A pesar de que se encuentran en la calle, las personas tienen derecho a ser respetados, especialmente por los policías y representantes de seguridad, afirmó el fundador de la asociación Grupo MARTE, quien se dedica a rescatar a personas que viven en la Canalización del Río Tijuana y otras zonas.

Marck Rivera lamentó el ataque que sufrió una persona a la que los uniformados le dispararon postas.

Puede ser que esta persona fuera dueña de la pistola y la usaron como una justicia personal. En otros casos, me he topado con abuso policíaco, les tiran sus medicamentos y jeringas que nosotros les damos para reducir la hepatitis C y VIH"