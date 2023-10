Piden alumbrado público colonos de Valle verde

Tijuana, B.C.- Colonos de Valle Verde en zona este piden más alumbrado público en la avenida principal para prevenir ser víctimas de asalto o robo en sus hogares.

La inseguridad es muy latente porque puedes ser de día y hay malandros pasando por todas las calles, pasan como 6 veces en el día, en la noche pasan más veces, hay más seguridad pero si pasa que te asaltan o se metan a tu casa”, dijo Sofia Ornelas, vecina de Valle Verde.

Ornelas explicó que las personas que realizan estas actividades delictivas en la zona tienden a estar supervisando las actividades de los vecinos antes de cometer el robo.

Explicaron que los robos que son más recurrentes en la zona son de artículos de valor y televisiones cuando los ladrones ‘se brincan’ a los hogares.

Sin embargo, la presencia de la Guardia Nacional por medio de rondines en la colonia ha ayudado a reducir el índice de robos, de acuerdo con los habitantes.

“Hoy en día ha disminuido la cuestión de robos a comercios así como asaltos y robos en casa, sin embargo no quiere decir que no suceda. Hace años la colonia no contaba con alumbrado público y rara vez rondaba una patrulla por las colonias.

Alumbrado público

Pero ya se puede ver qué si hay vigilancia por parte de la Guardia Nacional y patrullas que recorten las colonias día y noche”, dijo Ana Juárez, propietaria de un negocio en la zona.

La residente Rosa Magallón pidió se atendieran los baches en la colonia y el alumbrado público.

Agregó que era importante el tema de aumentar el alumbrado porque hay mucha gente que va a pie de regreso de sus trabajos por lo que se exponen mucho.

Comentaron que muchos de los asaltos a los peatones se da por personas en bicicletas o en motos.

“Ha disminuido la inseguridad porque al principio que me mude era tiro por viaje, se metían a robar hasta la ropa, hace 4 años atrás”, dijo.

“Si se escucha mucho que te asaltan, es muy inseguro ir de noche o que mejor ni meterse por ahí, ya nadie deja sus carros afuera, es un problema que quieras o no a todo el mundo le esta afectando”, aseguró Anuark Lino Flores, colono de Valle Verde.

Añadió que cuando ha solicitado la presencia de la patrulla por el tema de robo a un hogar no acudió y que en ocasiones los mismos vecinos han planteado hacer justicia por su propia mano.

Además, las personas pidieron más alumbrado y luces moradas en colonias con mayores reportes de robo.

“Yo pido que sigan patrullando, pues solo así se mantendrá está colonia tranquila”, pidió Cesar Rivera, vecino de la zona.