Paciente oncológica teme que la falta de atención en el IMSS empeore su salud

Tijuana, B.C.- Al igual que otros pacientes, Rosa Isela Tindú Meza teme que el linfoma de Hodgkin empeore su salud debido a la falta de atención en la Clínica 20 del IMSS de Tijuana.

Expuso que desde hace una semana espera que una cama se desocupe para recibir su quimioterapia y hasta el momento el personal médico no le ha dado una fecha para compensar el tratamiento.

Tindú Meza, de 29 años e investigadora social y tanatóloga, comentó que la problemática podría provocar que el cáncer se esparza por todo su cuerpo.

Detalló que desde el 9 de enero a la fecha acude a la institución del Seguro Social para exigir la atención o con la esperanza de que se desocupe una cama, la cual ocupará cinco días.

Esto implica que el cáncer se pueda esparcir, que sigan los síntomas como el cansancio, sueño, dolores. Mi médico particular me ha dicho que mi pronóstico es muy favorable, que es un cáncer muy curable y que las complicaciones de que no me cure son por los retrasos, por la falta de medicamento”, expresó la paciente.