Estos son los albergues para los afectados del huracán Hilary

Tijuana BC.- Para las familias cuyas casas hayan sido afectadas por el paso del huracán Hilary se habilitaron albergues en las unidades deportivas del CREA, Mariano Matamoros, Salvatierra, Tijuana, así como el DIF Municipal.

De acuerdo a Protección Civil, a partir de las 19 horas se presentarán las primeras lluvias y vientos de dicho fenómeno.

El director del Instituto Municipal del Deporte en Tijuana (Imdet), Cecilio Humberto Hernández González, dijo que en los refugios las personas recibirán un espacio para dormir, cobijas, alimentos y espacios asearse, mismos que ya fueron abiertos y así permanecerán por tiempo indefinido.

Atenderán afectados

En total podrán atender a 300 personas, aproximadamente, las 24 horas, en los albergues mencionados.

"Sabemos que no solamente durante las lluvias (se necesitan los albergues), sino que también quedan algunas zonas poquito dañadas en las que pudiera haber deslaves posteriores a las lluvias", declaró.

Como a cientos de personas en situación de calle, a Miguel Ángel Hernández teme que el huracán Hilary cause afectaciones en la ciudad, debido a que se dedica a limpiar los carros estacionados a fuera del CREA.

Piden prudencia

Dijo que con lo que obtiene de las propinas paga una noche en un cuarto y cuando no tiene dinero debe dormir en algún rincón de la calle.

En tanto la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aconsejó a las personas, especialmente a las que planean salir a divertirse esta noche, ser prudentes.

Precisó que hasta el momento ningún locatario ha recibido la orden de cerrar su negocio por el paso del huracán, pero esto dependerá de la intensidad de la lluvia que es de 34 milímetros y velocidad de los vientos que es de 45 kilómetros por hora.

Suspenden clases

"En cuanto empiecen las lluvias nosotros, teniendo el pulso de Protección Civil, vamos a poder decirles que cierren o no. Sin embargo, sí le decimos al ciudadano que si no tiene nada que hacer en la calle no salga", indicó Caballero Ramírez.

Por su parte, las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), atendiendo las recomendaciones de Protección Civil, informó que las clases y las actividades administrativas y de servicio se ofrecerán de manera virtual y se suspenderán a las 12 horas.

Se cancela la aplicación del Egel de CENEVAL en todos los campus y se suspenden todas las actividades del lunes 21 de agosto.