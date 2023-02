Estiman que ‘Plan B’ afectará el proceso electoral de 2024

Tijuana BC.- De avalarse el “Plan B” en materia electoral la elección presidencial del 2024 podría anularse advirtió el Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California.

Alma Iris Regalado Valdez, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04 del INE en Baja California, explicó que hay implicaciones de diversos tipos, la primera es que se acota los tiempos del proceso electoral, actualmente inicia en septiembre, pero con el cambio sería hasta noviembre.

Afectando a los partidos políticos y candidatos independientes al tener menor tiempo para prepararse, además impactaría la ubicación e instalación de casillas.

Porque se prevé que se reduzca el tiempo para que las juntas distritales ubiquen donde serán instaladas las casillas, de igual manera se reduce el tiempo en el que el instituto realiza la actividad de integración de mesas directivas de casillas.

Aseguró que estos cambios podrían impactar el día de la jornada electoral debido a que a lo mejor las personas que han sido designadas no se presenten.

En el mejor de los casos estaría conformándose con personas de la fila y no capacitadas o que las personas no lleguen con el paquete electoral pudiese no instalarse una casilla electoral...b Se podría invocar incluso una causal de nulidad de la elección al no instalarse hasta un 20% de casillas, esto implicaría que se tuviera que realizar de nueva cuenta una elección”