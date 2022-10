Cosechar limones puso en peligro a familias

Tijuana BC.- Para las familias de Michoacán el sembrar y cosechar limones se convirtió en una actividad peligrosa debido a que el crimen organizado se adueña de sus parcelas y ganancias.

El señor José, de 65 años y originario de Apatzingán, comentó que fue dueño de hectáreas de limones, pero en los dos últimos años, las ganancias ya no eran de él.

Allá no se puede hablar mucho, la situación es dura, el gobierno lo sabe, pero no quiere hablar. No nos dejan hablar, ni trabajar, no podemos hacer nada”